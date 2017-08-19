Siirt’te bayram hazırlıkları başladı

Siirt’te dar gelirli aileleri hitap eden Helvacılar ve Peynirciler çarşılarında gıda üzerine satış yapan esnaflar, reyonları bayramlık şeker ve içecek çeşitleriyle doldurdu. Çarşıda giyim üzerine çalışan esnaflar da her yaş ve bedene uygun elbise çeşitleri getirterek, yaz dönemi boyunca işlerdeki durgunluğu bayram alışverişiyle gidermek istiyor. Üç aylık yaz ayları döneminde siftah bile yapamadıkları günler olduğunu belirten Mehmet Hüsamettin Güneş adlı giyim esnafı, piyasanın bayram alışverişle hareketlenmesini beklediklerini umut etti. Güneş, "Zararımızı bu bayramda telafi etmek istiyoruz" dedi.