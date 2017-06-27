Siirt’te anız yangını

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolu eski otogar arkasında bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, hava sıcaklığının artmasıyla anız yangınlarında da artış yaşanabileceğinden yetkililerin bu noktada gerekli uyarıları yapması gerektiğini söyledi.