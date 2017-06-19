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Siirt'te 2 terörist teslim oldu

Siirt'te güvenlik güçlerinin Pervari ilçesi Herekol dağında düzenlediği operasyonlarda 2 terörist askerin teslim ol çağrısına uydu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 14:59
Siirt'te 2 terörist teslim oldu

Siirt 3'üncü Komando Tugayı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularının katılımı ile Pervari ilçesi Herekol dağında yürütülen 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01' operasyonunda teslim olan 6 terör örgütü mensubundan 2'sinin daha teslim olma anı ve konuşmalarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Teslim olan PKK'lılardan biri, 1 Ağustos 2011 tarihde Siirt Eruh bölgesinde örgüte katıldığını, katıldıktan bir hafta geçmeden Eruh kırsalında yaralandığını, tedavi için Suriye'ye gönderildiğini ve tedaviden sonra yeniden Siirt kırsalına geldiğini belirtirek, "Katılımım bile isteksiz olmuştu. Daha önce birkaç kere kaçmayı düşünmüştüm ancak fırsat bulamadım. Burada güvenlik güçleri 'Teslim ol' çağrısında bulundu bizde bu fırsatı bulmuş iken teslim olduk"dedi.

"ÖRGÜTE AMCAMIN KIZI VASITASI İLE KATILDIM"

Teröristlerden kod adı 'Şevger' olan ise, 22 Ağustos 2015 tarihinde PKK'ya katıldığını, katıldıktan sonra Besta derelerde 25 günlük eğitim gördüğünü, ondan sonra Kel Mehmet dağları bölgesine gönderildiğini belirterek, "Bahar aylarında Herekol bölgesine gönderildim. Örgüte katılımım amcamın kızı aracılığı ile gerçekleşti. Katıldıktan birkaç gün sonra pişman oldum ve kaçmak istedim ama bir türlü fırsat bulamadım. Güvenlik güçleri Herekol bölgesinde operasyon yaptı ve teslim olduk"diye konuştu.

Teslim olan teröristlerin yer göstermeleri sonucu içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olan 2 sığınak ve 7 mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:59
  1. siirt
  2. PKK
  3. pkk teslim olma
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