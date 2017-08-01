Siirtliler ihbar etti, facia önlendi!
Siirt'te, PKK'lı teröristlerce Polis Meslek Yüksek Okulu yakınlarındaki menfeze tuzaklanan 4 adet EYP, vatandaşların ihbarı üzerine bulunarak etkisiz hale getirildi.01 Ağustos 2017 Salı 21:34
Polis Meslek Yüksek Okulu yakınlarındaki bir menfeze, şüpheli kişilerin bir şeyler bıraktığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada PKK'lı teröristler tarafından menfeze 4 adet el yapımı patlayıcı tuzaklandığını belirledi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ekipler, bölgede önlem alırken, bomba imha uzmanı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Olayın ardından güvenlik güçleri, kaçan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.