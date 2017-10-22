Siirt’in yöresel ürünler fuarının açılışını Emine Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Yenikapı fuar alanında düzenlenen 4. Geleneksel Siirt Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Siirt Valiliği himayesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara hitap eden Emine Erdoğan, “12 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan üç dilli şehir Siirt’in tüm güzelliklerini burada görmekten ziyadesiyle memnunum” dedi.

Etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Toprağından kopmadan ona vefa duyan herkes bizim için özeldir, kıymetlidir” diyen Emine Erdoğan, evrensel olmanın ön şartının, kendi kültürüne kök salmak olduğuna dikkat çekti.

Emine Erdoğan konuşmasının devamında “Anadolu’muzun yerel değerlerini ne kadar tanıtır, yeni nesillere ne kadar öğretirsek, o oranda küresel değerler üretebiliriz. Bu tür toplantılar, kültürü, geleneği canlı tutmanın, hatırlamanın vesilesidir” dedi ve kültürel değerlerle barışık olmanın önemine vurgu yaptı.

Etkinlik kapsamında kurulan ve Siirt’in yöresel ürünlerinin sergilendiği stantları da ziyaret eden Emine Erdoğan, Siirtli hemşehrileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.