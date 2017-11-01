Siirt ve Bitlis'ten şaşırtan görüntü

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Siirt merkezde gerçekleştirilen arazi aramasında, bir lav tanksavar roketi, bir piyade tüfeği, bir tabanca, 33 muhtelif fişek ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan iki plastik patlayıcı madde lokumu, iki elektrikli fünye, 2.3 metre saniyeli fitil ele geçirildi. Örgüte ait bu kadar malzemenin ele geçirildiği görüntüler şaşkınlık meydana getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

Terör örgütü PKK'nın lojistik yapılanmasına karşın yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bitlis Tatvan'da ise teröristlere ait dört sığınak ve üç depoda bulunan dört el yapımı patlayıcı, 265 kilogram amonyum nitrat ve 642 kilogram gıda malzemesi imha edildi. Bitlis merkezdeki arazi aramasında da bir kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 14 fişek bulundu.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 682, Türkiye'den de Suriye'ye geçmeye çalışan 122 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda iki araç ele geçirildi.

Güvenlik güçleri İran sınırındaki denetimlerinde ise 2 bin 717 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ayrıca, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 4, Türkiye'den de Yunanistan'a geçmeye çalışan 69 kişi yakalandı.