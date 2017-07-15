Siirt TSO esnafa afiş dağıttı

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, oda yönetiminin TOBB’un 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü için hazırlattığı ve üzerinde “Destan Yürekle Yazılır” ile “Demokrasimize, vatanımıza sahip yüce milletimize teşekkür ederiz. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz” mesajının yer aldığı afişleri başta hizmet binası olmak üzere kent içindeki tüm esnafların camlarına ve reklam panolarına astırdıklarını söyledi. Kuzu, “15 Temmuz gecesi minarelerden ezan ve sela sesiyle milletimiz ellerinde bayrak dillerde Allah Allah nidalarıyla ülkesini ve milli egemenliğini hiç kimseye kaptırmayacağını tüm dünyaya gösterdi. Biz Vatana sahip çıkmak için tarih boyu canlarımızı vermişiz, bugün vatanımız tehlikeye girdiğinde 7’den 70’e kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle canlarımızı feda etmek üzere silahların tankların önüne başlarını koyan vatanımızı kurtarmaya çalışan ve ülkesine sahip çıkanlar o gün bir destan daha yazdı” dedi.

15 Temmuz’da halkı hiçe sayanlara unutulmayacak bir ders verildiğini anlatan Kuzu, "Halkı hiçe sayanlara, halkın tercihlerini görmezden gelenlere 15 Temmuz günü sonsuza kadar unutamayacakları bir ders verildi. Komutanına inanan Türk Milleti; Malazgirt’e Alparslan’ın, Çin Seddine Kürşat’ın, İstanbul’a Fatih’in, Mohaç’a Kanuni’nin, Milli Mücadelede, Çanakkale de Atatürk’ün, 15 Temmuz’da da Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile ölümü göze alarak tankların, topların karşısına dikilerek geçit vermemiştir" ifadelerini kullandı.