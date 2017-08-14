Siirt fıstığı markalaşıyor

Geçen yıl Siirt Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımına başlanan ve yıllık 50 bin ton fıstık işleme kapasitesine sahip modern tesisin tanıtımı yapıldı. Konferans salonunda proje çalışmaları, tesisin fiziki yapısı, cihaz ve makine ekipmanlarının çalışma kapasitesi, teknik destek ve müşavir hizmeti hakkında bilgiler verildi. Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Şuayip Aslan, yapılan modern tesisle Siirt'in önemli bir potansiyeli olan fıstığın profesyonel bir işletmeyle dünya pazarına gireceğini, aynı zamanda diğer iş alanlarında da pozitif bir katma değer sağlayacağını söyledi.

AVRUPA'DA BÖYLE BİR TESİS YOK

Siirt Valiliği AB Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezinde Proje Koordinatörü olarak görev yapan Erol Avcı ise yazılım, ihale ve uygulama aşaması tamamlanan projenin yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi. Siirt piyasasına yıllık 250 milyon TL olan fıstık getirisinin bu tesisle 600 ile 700 milyon TL'ye yükseleceğini aktaran Avcı, "Artık yakında üretime geçecek bu tesis dünyanın en modern fıstık işleme tesisidir. Saatte 3 ile 3,5 ton yaş fıstık işleme kapasitesine sahip ve aynı zamanda kavurma ve tuzlama bantlarıyla da beraber işlem yapılabiliyor. Kapasitesi yüksek bir tesistir. İlimize önemli bir katma değer kazandıracak. Çünkü daha önce üretici yeterince fiyatlandırma yapmadan bu ürünü toptantıcıya veya aracıya satmaktaydı. Alıcı da bunu merdiven altı atölyelerde işleterek tamamen Siirt fıstığının kalitesinin dışına çıkartarak daha yüksek fiyatta satmaktaydı. Bu tesis bunların öne geçecektir. Çünkü Siirt fıstığı içindeki çıtlak oranı yüzde 85 dolayında, geri kalan 15 ise bu tesiste iç fıstık olarak satılabilecektir. Ayrıca ilin bütçesine yıllık girdisi 250 milyon TL olan fıstığın 600 ile 700 milyon TL'ye çıkmasını sağlayacaktır. Yıllar önce 5 milyon adet olan fıstık sayısı bugün 19 milyon adete ulaşmıştır" dedi.

11 MİLYON EURO'YA MAL OLDU

Projenin Teknik Destek Sorumlusu Bahri Aydın da sadece makine ekipman alımıyla işin bitmediğini, burada önemli bir faktör olan beyin gücüne de büyük ihtiyaç duyulduğunu, bu amaçla çalışacak personeli yetiştirdikten sonra profesyonel bir çalışmayla Siirt fıstığını ulusal ve uluslararası piyasada markalaştırmaya çalıştıklarını aktardı. Tesisin tahmini 11 milyon Euro’ya mal olduğunu da aktaran Aydın, Türkiye'nin önde gelen sayılı kuru yemiş firmalarıyla görüşme halinde olduklarını, önümüzdeki dönemde de daha başka firmaların Siirt fıstığına ihtiyaç duyacağını aktararak; çünkü dünyada artık üretimden işletmeye, pazarlamaya satışa kadar profesyonel bir çalışma sistemine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Daha sonra tesis gezdirilerek fıstığın hangi aşamalardan geçilerek işlendiği anlatıldı.

YILLIK 600-700 MİLYON TL GELİR SAĞLAYACAK

Siirt merkez başta olmak üzere 336 köyün 276'sında üretilen ve yıllık 9 milyon adet ağaçtan 30 bin ton üretim sağlanan Siirt fıstığının yıllık il piyasasına getirisi 250- 300 milyon TL'dir. 5 ile 10 yıl içinde ise verim elde edilecek ağaç sayısı 9 milyon adetten 16 milyon adette yükselecek. 24 bin metrekare alan üzerinde kurulan 6 soğuk hava deposu, laboratuvar, fıstık işleme ve paketlenme tesisi, tam kapasite çalışması durumunda istihdam edilecek personel sayısının 100'ün üzerinde olması bekleniyor.