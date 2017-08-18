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Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın, Masal Dünyası Parkı’nda incelemede bulundu

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Şahinbey ve Siirt belediyeleri işbirliğiyle yaptırılan bölgenin en büyük Masal Dünyası Parkı’nda incelemede bulundu.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:34
Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın, Masal Dünyası Parkı’nda incelemede bulundu

Başkan Vekili Taşkın, parkta oyun oynayan çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Park için belediye yetkililerine teşekkür eden vatandaşlar, böyle bir oyun grubunun kurulmasından dolayı duyduklarını memnuniyeti ifade ettiler. Vatandaşlar, çocukların rahatça oynayabilecekleri bu tür oyun parklarının imkanlar ölçüsünde diğer mahallelere de yapılması talebinde bulundu.

Geçen aylarda hizmete giren parkta, yetişkinlerin için de dinlenme ve spor alanları bulunuyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:34
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