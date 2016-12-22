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Şii molladan ilginç çıkış: İran siyonizme hizmet ediyor

İran, Esed rejimiyle birlikte Suriye'de katliam yapmaya devam ediyor. Şii bir mollanın İran'ın politikasını değerlendirdiği röportaj, İran'ın Suriye politikasının asıl amacını ve Suriye'deki katliamın kimlere yaradığını gözler önüne serdi.

Eklenme: 22 Aralık 2016, 00:41
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Etiketlerşii mollairansiyonizmesed rejimi
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yaşar inciklo

Işte kanıtı, bütün şiirleri ..israil iti demeyelim

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Mehmed

Vesselam.

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Huseyin yasinoglu

Dogruyu konustugun icin allah razi olsun

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