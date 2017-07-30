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Şii liderler arasında değişim yaşandı

Irak'ta Şii lider Ammar el-Hekim'in liderliğini bıraktığı Yüksek İslami Konsey partisinin başına Meclis Başkanı Yardımcısı Humam Hammudi'nin getirildiği bildirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 18:53
Şii liderler arasında değişim yaşandı

Yüksek İslami Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, parti heyetinin yaptığı toplantıda liderliğe Hammudi'nin seçildiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkmen Milletvekili Şeyh Muhammed Taki Mevla'nın parti Genel Sekreterliği görevini koruduğu aktarılarak, eski İçişleri ve Ulaştırma Bakanı Bakır Cebir Zubeydi'nin Düzenleme Dairesi ve Celaleddin Sağir'in de yürütmeden sorumlu olduğu belirtildi.

Partinin liderleri arasında bulunan Hammudi, Meclis Başkanı Birinci Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Hekim, geçtiğimiz salı günü 8 yıldır liderliğini yürüttüğü Yüksek İslami Konsey partisini bırakarak, Ulusal Hikmet Akımı'nı kurduğunu ilan etmişti.

Yüksek İslami Konsey'in 328 sandalyeli mecliste 29 sandalyesi bulunuyor. Söz konusu gruptan 24 milletvekili Hekim'in yeni partisine katılmıştı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 18:53
  1. Yüksek İslami Konsey
  2. Cebir Zubeydi
  3. Taki Mevla
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