Şii lider Sadr'dan sürpriz ziyaret!

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA’nın haberine göre, Cidde kentinde gerçekleştirilen görüşmede Selman ile Sadr, Suudi Arabistan-Irak ilişkilerinin yanı sıra bazı önemli ortak konuları ele aldı. Haberde başka detaya yer verilmedi.

Ziyarete ilişkin Sadr’ın ofisinden yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan ile Irak arasındaki ilişkilerde yeni bir dönüm noktasında olduğunu gördüklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını belirtti. Açıklamada, “Bunun, Müslüman Arap bölgesindeki mezhep çatışması için sonun başlangıcı olmasını umuyoruz” denildi.

Sadr, 11 yıl aradan sonra ile kez Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş oldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yaz tatili için 25 Temmuz’da Fas’ın Tanca kentine gitmişti. Suudi Arabistan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, kralın yokluğunda ülkeyi Veliaht Prens Selman yönetiyor.