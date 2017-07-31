Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şii lider Sadr'dan sürpriz ziyaret!

Resmi davet üzerine Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la görüştü.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:07
Şii lider Sadr'dan sürpriz ziyaret!

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA’nın haberine göre, Cidde kentinde gerçekleştirilen görüşmede Selman ile Sadr, Suudi Arabistan-Irak ilişkilerinin yanı sıra bazı önemli ortak konuları ele aldı. Haberde başka detaya yer verilmedi.

Ziyarete ilişkin Sadr’ın ofisinden yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan ile Irak arasındaki ilişkilerde yeni bir dönüm noktasında olduğunu gördüklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını belirtti. Açıklamada, “Bunun, Müslüman Arap bölgesindeki mezhep çatışması için sonun başlangıcı olmasını umuyoruz” denildi.

Sadr, 11 yıl aradan sonra ile kez Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş oldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yaz tatili için 25 Temmuz’da Fas’ın Tanca kentine gitmişti. Suudi Arabistan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, kralın yokluğunda ülkeyi Veliaht Prens Selman yönetiyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:07
  1. Suudi Arabistan
  2. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz
  • TurkoTurko1 sa önce
    Sag eliyle sol isaret parmagini tutmasi sizce tesaduf mu?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'den savaş sinyali: Konuşmanın zamanı geçti!
  1. ABD'den savaş sinyali: Konuşmanın..
  2. Metiner'den hodri meydan: İspatla..
  3. Bir anda önünde eğildiler! Nedeni..
  4. Figen Yüksekdağ gitti, Tuğrul Türkeş..
  5. Uyuyan adamı soymaya çalışırken..
  6. 'PKK'lılar bana böyle davranmazdı'..
  7. Galatasaray transferde bombayı patlattı
  8. Skandal dizide FETÖ izleri!
  9. Saldırı hazırlığı yapan 13 PKK'lı..
  10. Şok iddia 2019 seçimlerinde MHP diye..
  11. Çolakoğlu Nakliyat kimdir?
  12. Suudi Arabistan'dan Katar'a: Bu bir..
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alpay..
  14. Irak büyükelçiliğine bombalı saldırı
  15. “FETÖ’cüler Türk dünyasını da istismar..
  16. Başakşehir Galatasaray'ı istediği..
  17. PKK'nın katliamından kurtuldu, dünya..
  18. Türkiye Diyanet Vakfı kurban..
  19. PKK'lı teröristler gizli tünellerden..
  20. Katar'dan 4 Arap ülkesinin 'şartlı..
Akın Öztürk'ün telefon görüşmeleri ortaya çıktı!
Akın Öztürk'ün telefon görüşmeleri ortaya çıktı!
Türkiye’den ABD’ye çok sert tepki ‘Hangi amaçla olursa olsun…’
Türkiye’den ABD’ye çok sert tepki ‘Hangi amaçla olursa olsun…’
Uzakdoğu'da gerilim tırmanıyor!
Uzakdoğu'da gerilim tırmanıyor!
Saadet'ten bir önemli davet daha!
Saadet'ten bir önemli davet daha!