Sigthorsson Galatasaray ile yollarını ayırdı!

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlanda'lı forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi feshedildi. Eylül ayında İzlanda milli takım kampındayken dizinden sakatlanan ve ameliyat olan 26 yaşındaki futbolcu, bir türlü iyileşemeyince teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözünden düştü. Riekerink'in yönetime sunduğu rapor doğrultusunda yolların ayrıldığı Sigthorsson, yarım sezonluk alacağı karşılığında yönetimle anlaşarak sarı kırmızılı takımla yollarını ayırdı.

İzlanda'lı oyuncu mahcup olduğunu ifade etti

Galatasaray ile 1 yıl için 1 milyon 215 bin Euro (4.5 milyon ₺) para karşılığında anlaşan Sigthorsson, hiç oynayamadığı için mahcup olduğunu ifade ederek 815 bin euro (3 milyon TL) alacağından vazgeçti. Sarı kırmızılı takım İzlanda'lı toplam 400 bin euro (1 milyon 480 bin TL) ödeyecek.

Salih Dursun, Antalyaspor'a gidiyor!

Salih Dursun, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oluyor.