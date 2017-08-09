Sigortacılardan kayıt dışıyla mücadele çağrısı

Tokat Sigortacılar Derneği Başkanı Halil Kaya, beraberinde dernek yöneticileri olan Coşkun Ayyıldız, İsa Aydemir ve Mesut Karakaş ile birlikte Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Arat’a ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Kaya, tarafından dernek faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmenin yapıldığı görüşmede kayıt dışı olarak sigortacılık faaliyeti gerçekleştiren kişi ve kişilere karşı yapılan çalışmalardan da bahsedildi.

Kaya kısa bir süre önce faaliyete başlayan Tokat Sigorta Acenteleri derneğinin öncelikli amacının mesleği illegal yollarla yapan kişilere mani olmak ve sigortalıların yaşaması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek olduğunu dile getiren Kaya,dernek çatısı altında toplanan sigortacıların bu vesile ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ve haksız rekabetin önüne geçmeyi planladıklarını kaydetti.

Kentte kayıt dışı olarak sigortacılık yapanların tespitine başlandığını söyleyen Kaya,"Bu arkadaşlarımızın ne sigortacılık lisansları var ne de yetki belgeleri. Konuya tam olarak vakıf olmadıklarından yanlış yönlendirmeler ve yanlış hasarlarla müşterilerin mağduriyetine sebep veriliyor. Sigorta yaptıracak vatandaşların acentelerde teknik personel olduğuna dikkat etmeleri ve muhataplarının konuyu iyi bildiğinden emin olmaları gerekiyor. Poliçesini satın alacağı acenteyi sabit acentelerden, tanınmış, bilinmiş köklü acentelerden seçmesini bekliyoruz. Bilindiği üzere internet satışları da son günlerde çok gündemde. Bu satışlardan dolayı ne yazık ki çok fazla mağduriyet söz konusu ve en çok şikayet aldığımız problem bu. Müşterinin bu tür satışlarda herhangi bir muhatabı olmadığından hasarın sigortadan karşılanma süresinde ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama yetkili acenteler vasıtasıyla sigortasını yaptıran müşteri, acenteye gelip konuyla ilgili direkt bilgi alabiliyor ya da 24 saat boyunca bizleri arayarak, hizmetin devamındaki hizmet olarak adlandırabileceğimiz yönlendirme hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Yani muhatap olduğundan işler daha hızlı yürüyor. Vatandaşlarımıza sigortalarını profesyonel acenteler vasıtasıyla yapmalarını öneriyoruz’ dedi.

Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat ise il genelinde 105 sigorta acentesinin kayıt altında yaptıkları işlerle hem istihdama katkı sağladıklarını hem de devlete olan yükümlülüklerini yerine getiriyor olduklarını söyledi.