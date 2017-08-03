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Sigorta şirketleri dolu mağduru araçlar için yeni kararlar aldı

İstanbul'da şiddetli dolu yağışının ardından 150 binin üzerinde KASKO'lu araç servislere başvuru yaptı. Sigorta şirketleri bunun üzerine kararlar aldı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:00
Sigorta şirketleri dolu mağduru araçlar için yeni kararlar aldı

Yaşanan en büyük sıkıntı cam stoklarının tükenmiş olması. Cam taktırmayan araçlar günlerdir süre bekliyor. Üstelik orijinal cam bulmak neredeyse imkansız. Bulabilenler yan sanayi camla idare etmek zorunda.

BAŞVURU SÜRESİ 2 YIL

Yaşanan yoğun talep sebebiyle sigorta şirketleri yeni kararlar aldı. Bunlardan en önemlisi 4 iş günü içinde zarar dosyasının açılma zorunluluğunun kaldırılması. Sigorta şirketleri yaşanan sel ve dolu felaketinde, oluşan hasar için dosya açtırmanın süresini iki yıla çıkardı. Doludan zarar görenler iki yıl içinde başvuru yapabilecek.

KASKO BOZULMAYACAK

Yine bazı sigorta şirketleri, İstanbul'da yaşanan dolu yağışından zarar gören ve KASKO üzerinden tamir yaptıran sigortalılara müjde vermeye hazırlanıyor. Bazı sigorta şirketlerinin doludan zarar görenler için KASKO'nun bozulmaması kararını aldığı diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri öğrenildi. Ancak oluşan zarar, KASKO'dan işlem yaptıran araçlar için tramer kaydında sel zararı olarak görülecek.  

İTHAL USTALAR

Geçtiğimiz hafta yaşanan dolu yağışı sebebiyle oto tamir servisleri de ağzına kadar doldu. Özellikle boyasız göçük düzeltme servislerinin usta bulmakta zorlandıkları, var olan bazı ustaların da serbest piyasada oluşan talep nedeniyle işlerini bıraktıkları ve bireysel olarak çalışmaya başladıkları öğrenildi. Bu sebebiyle bir çok firma, yurt dışından usta getirtmek zorunda kaldı. Bulgaristan, Yunanistan, İran hatta Brezilya'dan bile usta getirten şirketler var. 

İTFAİYEDEKİ KUYRUKLAR DEVAM EDİYOR

Bu arada KOSKA'su olmayan ve doludan zarar gören çok sayıda İstanbullu da İtfaiye istasyonlarına başvurmayı sürdürüyor. Zorunlu trafik sigortasının zararlarını karşılamasını isteyenler de var. Hükümetin afet kararı almasını ve kaymakamlıklar aracılığıyla zarar görenlere ödeme yapmasını bekleyenler de. İşte bu ihtimallere karşı çok sayıda kişi zarar raporu alabilmek için İtfaiye istasyonlarının önünde kuyruklar oluşturdu. İtfaiyeye başvuru süresiyle ilgili açıklanan bir tarih bulunmuyor. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:00
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