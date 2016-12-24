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Sigorta Bilgi Merkezi'nde FETÖ ihaneti

Sigorta Bilgi Merkezi’nin sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil üst düzey yetkililerin ailesi sorgulandı.

Sigorta Bilgi Merkezi'nde FETÖ ihaneti
Eklenme: 24 Aralık 2016, 07:37
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FETÖ şüphesi sigortacılığa da sıçradı. Sigorta şirketleri primleri oluştururken kişinin yaşına, mesleğine daha önce kaza yapıp yapmadığına bakıyor. Bunun yanı sıra örneğin 15-18 yaşlarında kaç çocuğu olduğu bilgisini de ediniyorlar. Çünkü bu, çocuğun aracı kaçırıp kaza yapması riskini doğuruyor. Bunun gibi annesi, babası ile ilgili bilgiler ve kişinin diğer özel sayılabilecek aile efradı bilgilerini kimlik paylaşım sisteminden (KPS) alıyorlar. Bu sistemi vatandaşlar göremiyor. Ancak devlet ile bankalar ve sigorta şirketleri gibi kişisel bilgiye ihtiyacı olan sektörler bu özel bilgilere ulaşabiliyorlar. Böylece bir kişi ile ilgili prim tutarını oluştururken bu bilgiler bir risk usuru olarak fiyata yansıtılıyor. Ancak 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ile zirveye çıkan FETÖ tehlikesi bu sistemin sigortacılar için kapanmasını sağladı.

Edinilen bilgilere göre özellikle Türkiye’nin bilgi sistemlerine hâkim olan FETÖ üyesi olduğundan şüphelenilen birileri sigortacıların kullandığı bu sistemi kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya başladı. Sigortacılar bilgilere Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) aracılığı ile ulaşıyor.

CUMHURBAŞKANI’NIN BİLGİLERİNE BAKTILAR

Son aylarda araç sahiplerinin plakalarını girerek tüm sigorta şirketlerinden aynı anda teklif almaları uygulaması ile gündemde olan Sigorta Bilgi Merkezi’nin KPS uygulaması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da aralarında olduğu üst düzey devlet görevlilerinin aile bilgilerine bu sistem üzerinden ulaşıldığı veya en azından ulaşılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. SBM’nin KPS uygulaması üzerinden birçok kişi için arama yapıldığı ve bu kişilerin adres ve diğer özel bilgilerine ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi. Bununla ilgili bir sigorta şirketinde yetkili olarak çalışan bir kişinin tespit edildiği ve görevine son verildiği gelen bilgiler arasında. Ancak bu kişinin de suçsuz olduğunu merak dolayısıyla arama yaptığını söylediği de ifade ediliyor.

BANKALARA UYARI GITTI SİSTEMİ KAPATTILAR

Sistemi kullanan bankalara da uyarı gittiği ve bankaların da hem yasal sakınca yarattığı hem de devlet açısından güvenlik sorunu haline geldiği için sistemi kendi inisiyatifleri ile kapattığı öğrenildi. Bankalar sistemi daha çok kredi verirken değil ancak krediler takibe düştüğünde kullanıyordu. Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan, kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine (merkezi veri tabanında tutulan verilere) kamu kurumları ve diğer tüzel kişilerin on-line erişmesine imkân sağlayan bir sistem.

 
EtiketlerSigorta Bilgi MerkeziFETÖCUMHURBAŞKANI
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