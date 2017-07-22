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Sigorta acentelerinin sorunları Giresun’da tartışıldı

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu’nun (TÜSAF) buluşması Giresun’da gerçekleşti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
Sigorta acentelerinin sorunları Giresun’da tartışıldı

Giresun Ticaret Sanayi Odası’nın toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada sektörel değerlendirmeler yapıldı.

Düzenlenen toplantıda konuşan Giresun Sigorta Acenteleri Derneği (GİSAD) Başkanı Hanife Karamustafaoğlu, sigortacıların sorunlarının çözümü için kanun düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu ifade etti. GİSAD Başkanı Hanife Karamustafaoğlu, "Sigorta sektörünün sermayesi güvendir. Sermayesi güven, varlıkları birbirine bağlı olan bir sektörün paydaşlarının birbirine güvenmemesi ne acıdır. Acenteler şirketlere, kanun koyucular ise kimseye güvenmiyor. Bu güvensizliğin sonucu sektörümüz sürekli belirsizliklerle boğuşuyor. Belirsizlikten en büyük zararı ise biz acenteler görüyoruz. Buradan kanun koyuculara sesleniyorum. Bazı çevrelerin popülist söylemlerinden yola çıkarak sektöre sürekli genelgeler çıkarmayın. Çıkaracağınız genelgeiçin sektörün ihtiyaçlarını, gerçeklerini iyi analiz edilmelidir. Biz söyledik yapılacak diretmesinden vazgeçilmelidir. Şirketler ise acentelerin çalışanları değil iş ortağı olduğunu hatırlamalıdır. Yıllarca yanlış fiyatlandırmanın zararlarının faturası acentelere çıkartılıp cezalandırıldı. İstedikleri gibi acente açıp, kapatıldı, komisyonlarla istedikleri gibi oynandı. Bugün ise acentelarda şirketlerde zor durumda. Biran önceortak akıl oluşturularak yanlışlara çözüm üretilmelidir" dedi.

Giresun Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise, "Her sektörün sorunları olduğu gibi sigortacılığında sorunları mevcuttur. Ancak ifade edildiği gibi sigortacılık güven işidir fakat kazanmadan hizmet edilemez ve alınamaz. Kazanmayınca güzel hizmette ebetteki verilemez. Bu nedenledir ki hem hizmeti veren hem de alan kazanabilmelidir. Bunun çözüm yolları bulunmalıdır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi ve TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemal Satoğlu birer sunum yaptılar.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
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