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Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden yaklaşık 8 bini Türkiye'ye dönüş yaptı.

02 Temmuz 2017 Pazar 13:00
Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 13 Haziran'dan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor.

Essalame Gümrük Kapısı'nda giriş işlemlerini yapan Suriyeliler, polis eşliğinde Göç İdaresi İl Müdürlüğünce tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra Suriye plakalı otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

"Türkiye'nin verdiği bu izin sayesinde bayramı ülkemde geçirebildim"

Suriyeli Muhammet Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirebildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Savaşın etkisiyle bozulan ortamın az da olsa düzeldiğini dile getiren Kasım, "2 yıldır ülkeme gidemiyordum. Türkiye'nin verdiği bu izin sayesinde bayramı ülkemde geçirebildim. Annemi ve kardeşlerimi gördüm. Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde yaşadığımız yerlere gittiğim için çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.

Sınır kapısında yoğunluk

Öte yandan, Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yapmaya başlaması ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Kapıdaki araç kuyruğu bu nedenle yaklaşık 2 kilometreye ulaştı.

Yardım tırlarındaki malzemeler, işlemlerin ardından sınırdaki tampon bölgede Suriye plakalı araçlara taşınıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:00
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Ramazan Bayramı
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