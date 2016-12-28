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Sığınmacılara 'ev hapsi' verdiler

İşte medeni Avrupa! Hollanda'da bir belediye başkanı 20 kişilik Afrika kökenli sığınmacı grubuna mahkeme kararı olmaksızın ev hapsi verdi.

Sığınmacılara 'ev hapsi' verdiler
Eklenme: 28 Aralık 2016, 10:06
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İşte medeni Avrupa! Hollanda'nın güneyindeki Weert kentinde Kuzey Afrika kökenli 20 sığınmacıya, halkı rahatsız ettikleri gerekçesiyle Belediye Başkanı Jos Heijmans tarafından ev hapsi verildi.

BBC’de yer alan habere göre Kamu Düzeni ve Güvenliği Merkezi ile sığınmacı avukatları uygulamaya "çirkin ve hukuk dışı" olarak değerlendirerek, ev hapsi uygulamasına tepki gösteriyor. Belediye Başkanı Heijmans ise, "ev hapsinden başka seçeneği kalmadığını" savunarak sığınmacıları suçladı.

Heijmans, Kuzey Afrika kökenli 20 kişilik gruptan en az 5'inin geçen hafta soygun ve hırsızlıktan gözaltına alındığını söyledi. Belediye Başkanı, bu grubun sürekli kavga edip, kaba davranışta bulunduğunu ve sokaklara tükürerek halkı rahatsız ettiğini savundu. Heijmans, sığınmacı grubunun kendisine başka seçenek bırakmadığını öne sürdü.

Sığınmacılar, günde üç kez merkezin güvenlik görevlilerine bildirimde bulunacak.

SADECE BİR SAATLİK İZİN

Afrika kökenli sığınmacılar, sadece gündüz 13.00 – 14.00 arası market alış verişi ya da doktor kontrolü için dışarıya çıkabilecekler. Olaylara karıştığı belirtilen sığınmacı grubunun bu 1 saatlik izinden de yararlanamayacağı açıklandı.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Merkezi ile sığınmacı avukatları, belediyenin kararına tepkili. Merkezden yapılan açıklamada, herhangi bir mahkeme kararı olmadan kişilerin özgürlükten mahrum bırakılamayacağı vurgulandı. Sığınmacı avukatları da ev hapsi kararının, Hollanda Anayasası'na aykırı olduğuna işaret etti.

Belediye Başkanı Jos Heijmans ise, eleştirileri umursamadığını belirtti. Heijmans'a göre, halka rahatsızlık veren grup güvenli ülkelerden geliyor ve sığınma hakkı talep edecek bir nedenleri yok. Heijmans, bu nedenle Kuzey Afrika kökenli grubun bir an önce sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

 
EtiketlerSığınmacılara ev hapsiHollanda da sığınmacılara ev hapsi
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