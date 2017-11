Sığınmacılar su bulmak için kuyu kazıyor

Avustralya’ya kaçak yollarla girmeye çalışan sığınmacıların gönderildiği ve 2 gün önce resmi olarak kapatılan Manus Adası'ndaki gözaltı merkezini, güvenlik endişesiyle terk etmeyen 600 erkek sığınmacının ihtiyaçlarını gidermek için su kuyusu kazmaya başladığı bildirildi.



Avustralya Yayın Kurumu ABC'de yer alan habere göre, yaklaşık 4 yıldır Manus Adası gözaltı merkezinde tutulan 600 erkek sığınmacı, Papua Yeni Gine'nin Lorengau kentinde üç yerde kurulan barınaklara taşınmayı, halkın kendilerine saldıracağı gerekçesiyle reddediyor.



Sığınmacılar, iki gün önce resmi olarak kapatılan, elektrik, su, gaz ve gıda maddeleri verilmeyen merkezde kalmayı sürdürürken, su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kuyu kazmaya başladı.



"SAVAŞTAKİ SIĞINMACILAR GİBİYİZ"



Merkezde tutulanlardan İranlı sığınmacı Behrouz Boochani, sosyal medya hesabından, merkezde su kuyusu kazan arkadaşlarının resimlerini paylaştı ve tropik bir yerde olduklarını ve içme suyuna ulaşacaklarını düşündüklerini yazdı.



Kızıl Haç ve Sınır Tanımayan Doktorların harekete geçmesi çağrısında bulunan Boochani, ‘‘Açlık grevinde değiliz. Burada yemek, tıbbi tedavi, su yok, savaştaki sığınmacılar gibiyiz.’’ ifadelerini kullandı.

Papua Yeni Gine Yüksek Mahkemesi'nin Manus Adası gözaltı merkezini yasalara aykırı bulmasının ardından 31 Ekim 2017'de kapatılan merkezde kalanlara, Lorengau kentinde üç yerde kurulan yeni barınaklara gitmeleri bildirilmişti. Ancak yerli halkın daha önce kendilerine saldırıda bulunduklarını ileri süren sığınmacılar, can güvenliği olmadığını belirterek bu teklifi kabul etmiyor.



YENİ BARINAKLAR HAZIR DEĞİL



Birleşmiş Milletler, kapatılan merkezde kalanlar için yapılan yeni barınakların hazır olmadığını açıkladı. Tahliye çalışmalarını takip eden Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) Bölge Temsilcisi Nat Jit Lam, ‘‘Her yerde ağır iş makinaları var, hiç çevre duvarı inşa edilmemiş, oralar bu haldeyken hiçbir mülteciyi götürmeyeceğim.’’ ifadelerini kullandı.



Avustralya İnsan Hizmetleri Bakanı Alan Tudge ise hazırlanan yeni barınakların halen inşaat halinde olduğunu kabul etmedi.



İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI GELİŞMELERDEN KAYGILI



Gözaltı merkezinden ayrılmayan sığınmacılarla ilgili gelişmelerden kaygı duyduklarını açıklayan insan hakları savunucuları da hafta sonunda Avustralya genelinde gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.



Söz konusu 600 kişinin merkezden ayrılmamaları durumunda Papua Yeni Gine güvenlik güçlerinin, yeni barınaklara gitmeleri halinde de yerli halkın hedefi olacaklarını dile getiren sivil toplum kuruluşları, her iki durumda da can güvenliği tehlikesi bulunduğunu savunuyor.



TEKNELERLE GELENLER, AVUSTRALYA’YA ALINMAYACAK



Avustralya hükümeti, uyguladığı sıkı sınır koruma programları çerçevesinde ülkeye teknelerle gelen sığınmacıları yakalayarak deniz aşırı ülkelere kurduğu gözaltı merkezlerinde tutuyor.



Bu sığınmacıların Avustralya’ya alınmayacağını kesin bir dille vurgulayan yetkililer, söz konusu kişilere Papua Yeni Gine'ye yerleşmeleri, geldikleri ülkelere geri dönmeleri ya da üçüncü bir ülkeye yerleşmeleri önerisinde bulunuyor.