Sığınmacılar için tel çekmişlerdi! Şok oldular

Üçü Afganistan, sekizi Vietnam vatandaşı olan sığınmacılar, uçağı ülkenin kuzeydoğusunda, Ukrayna ve Romanya ortak sınırında bir tarlaya indirdi.

İhbar üzerine Kallosemjen köyüne gelen güvenlik güçleri, sığınmacıları köyün yakınlarında yakaladı. Macar polisi olayı 'insan kaçakçılığı' olarak değerlendiriyor.