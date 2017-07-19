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Sığınmacı kampında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ürdün-Suriye sınırındaki Rakban kampında yaşanan  patlamada aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin  yaralandığı bildirildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:15
Sığınmacı kampında patlama! Ölü ve yaralılar var

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre,  sınır bölgesinde Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Rakban kampında Amur aşiretine  bağlı bir ailenin kaldığı çadırda patlama meydana geldi.

Olayda aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi de  yaralandı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ürdün-Suriye sınırında bir bölgede kalan, herhangi bir ülke tarafından  yönetilmeyen, düzensizliği ve sınırlarının belirsizliği nedeniyle kontrolün  sağlanmasının zor olduğu Rakban kampında 85 bin Suriyeli sığınmacı barınıyor.
 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:15
  1. Ürdün-Suriye
  2. sığınmacı kampı
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