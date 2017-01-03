Siğil nedir?

HPV olarak bilinen bir virüsün deri üzerinde enfeksiyon oluşturmasına siğil denir.

Siğil türleri nelerdir?

Ayak tabanı siğilleri: Bu tip siğiller genellikle, ten veya açık kahverenginde oluşmaktadır. Ayak tabanı siğilleri, küçük pıhtılaşmış kan damarları ile birlikte benekler haline gelmektedir.

Genital bölge siğilleri: Kasıklarda meydana gelen bu tür siğiller aynı zamanda, anüsün etrafında veya vajina etrafında oluşabilmektedir. Genellikle, küçük, ten rengi, pembe ya da kırmızı renklerde gelişen siğiller, şekil olarak minik bir karnabahara benzemektedir. Fazlasıyla küçük bir yapıda olan genital bölge siğillerini fark etmek oldukça zordur. Genital bölge siğilleri sıklıkla, üçlü ya da dörtlü kümeler şeklinde oluşmaktadır ve oldukça hızlı büyüyerek yayılabilmektedir. Bu tür siğiller, genellikle ağrısızdır. Fakat bazen hafif Ağrı yaşanmasında, kanamaya ya da kaşınma yaşanmasına sebep olabilmektedir. Cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklardan yayılan genital bölge siğillerinin bazı ender formları, servikal kanser (rahim ağzı kanseri) oluşmasına yol açabilmektedir.

Yassı (düz) siğiller: Bu tip siğiller yaygın olarak ergenlik dönemindeki gençlerde ve çocuklarda meydana gelmektedir. Yassı siğiller diğer türlerine göre daha küçük ve yumuşak yapılıdır. Genellikle yüz bölgesinde görülen bu siğiller kadınlarda bacaklarda oluşmaktadır.

Siğil neden olur?

Siğiller, HPV-human papillomavirus türü virüslerin neden olduğu bir cilt sorunudur. Bu soruna yol açan durumlar şu şekildedir:

1. HPV virüsü faaliyetleri

Human papillomavirus virüsünün vücuda girmesi viral enfeksiyon oluşmasına yol açar. Bu virüslerin sebep olduğu siğiller genellikle zararsızdır.

2. İnsandan insana bulaşma sonucu

HPV virüsü, elinde siğil olan bir kişiyle tokalaşma veya dokunma yolu ile, insana bulaşabilmektedir.

3. Kişisel eşyaların paylaşılması sonucu

Siğili olan kişilerin eşyalarını kullanmak sorunun yayılmasına yol açabilmektedir.

4. Cinsel ilişki yoluyla

Genital bölgede oluşan siğiller, cinsel ilişki sırasında kişiye bulaşabilmektedir. Bu siğiller enfeksiyon oluşturarak kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açabilir.

5. Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde siğil oluşma ihtimali daha yüksektir.

6. Kuru ciltte oluşan çatlaklar

Kurumuş cilt, derinin tahriş olmasına ve çatlamasına neden olmaktadır. Cilt üzerinde oluşan bu çatlakların arasından, HPV virüsünün girmesi daha kolay olmaktadır.

7. Yaralar ve sıyrıklar

Yaralar ve sıyrıklar siğil oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Siğil sorunu nasıl tespit edilir?

Siğil, fiziksel muayene ve biyopsi yöntemleriyle tespit edilir.

Siğil sorunu nasıl tedavi edilir?

Salisik asit: Bu ilaç, siğilin üzerine bir katman olarak sürülür ve bir müddet beklenir. Yapılan çalışmalarda salisilik asitin, soğuk buzlu şok ile birlikte uygulandığında daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Kriyoterapi: Donma tedavisi olarak da bilinen kriyoterapi, nitrojen sıvı içeren bir uygulama ile siğile tesir ettirilmektedir. Bu yöntem bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudun virüsle mücadele etmesini sağlamaktadır. Fakat donma tedavisi ağrı, ciltte renk değişimi ve lekelenmeler gibi yan etkilere yol açabilmektedir.

Bazı asitler: Diğer yöntemlerin işe yaramadığı takdirde doktor, bikloroasetik veya trikloroasetik asit yardımı ile tedavi uygulayabilir. Ancak bu tedaviler yanma, sızlama ve batma gibi yan etkilere yol açabilmektedir.

Lazer tedavisi: Bu yöntem ile ince kan damarları yakılarak siğiller tedavi edilmektedir. Fakat bu yöntem ağrılar yaşanmasına ve yara izlerinin kalmasına sebep olabilmektedir.

Siğil oluşumuna yol açan risk faktörleri nelerdir?

- Hijyen koşullarına özen göstermeyen kuaförler ve güzellik salonları

- Sıcak ve ıslak ortamlar (Havuz, banyo, tuvalet gibi)

- Alerji

- Bağışıklık sisteminin zayıf olması

- Cinsel temas

- Deride kesik ve yaralar

- Siğile temas eden eşyaların ortak kullanımı

- Cildin sık traş edilmesi

- Siğile doğrudan temas etmek

- Tırnak yeme alışkanlığı

- Yorgunluk

- Uykusuzluk

- Stres

- Kötü beslenme

- Şeker hastalığı

- Kansızlık

Siğil oluşumuna karşı nasıl önlem alınır?

- Siğili olan kişiler ile temas edilmemeli

- Siğil sıkılıp kurcalanmamalı

- Pomza taşı, tırnak törpüsü veya makası siğilli bölgede kullanılmamalı

- El temizliğine dikkat edilmemeli