Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sigaraya yıl sonuna kadar ÖTV zammı yok

Maliye Bakanlığınca, 2017 enflasyon hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının artırılmamasının uygun görüldüğü bildirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 10:08
Sigaraya yıl sonuna kadar ÖTV zammı yok

Maliye Bakanlığınca, bu yılın temmuz-aralık dönemi için 2017 enflasyon gelişmeleri ve yıl sonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının artırılmamasının uygun görüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV tutarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yayımlandığı belirtildi.

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının, her yıl ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu yılın temmuz-aralık dönemi için ise 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yıl sonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:08
  1. Türkiye
  2. Mali
  3. Türkiye İstatistik Kurumu
  4. Maliye Bakanlığı
  5. Bakanlar Kurulu
  6. ÖTV
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni oldu
    1. Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni..
    2. Bir ayda 43 kişi boğuldu
    3. Arabanın motorunu çalıştırdıktan hemen..
    4. Madagaskar'da kaplumbağa kaçakçılığı
    5. Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı
    6. Oto klimacılarında aşırı sıcak mesaisi
    7. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    8. Yağışlar ahududuyu dalında çürüttü
    9. Çiçek saksısında kenevir
    10. Arkadaşına attığı 'uçan tekmeyle'..
    11. FETÖ polislerin maaş promosyonundan..
    12. Sosyal medyada PKK propagandası yapan..
    13. Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var..
    14. İşte Türkiye'nin yaşaması en tehlikeli..
    15. FETÖ'cülere özel harekatlı operasyon!
    16. TL ile ihracat dört nala
    17. Başkan Yağcı, incelemelerde bulundu
    18. Vali Çelik’in veda mesajı
    19. Başkan Yağcı’dan ziyaret
    20. 109 bin kaçak sigara ele geçirildi
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek