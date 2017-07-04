Sigaralı saldırgan beraat istedi

Sigaralı saldırgan beraatını istedi. Olay geçen 13 Mayıs günü Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversiteye hazırlanan 20 yaşındaki Dilay Özel, teyzesi 42 yaşındaki Eda Kayaş ve annesi 45 yaşındaki Esin Yıldırım ile evlerine giderken karşılarından gelen Başaran T. ve arkadaşı Bahtiyar S. ile karşılaştı. İddiaya göre Başaran T., sigara içen Eda Kayış'a, "Ya arkadaş bu ne rahatlık. Bu kadınların nasıl sigara içmelerine izin veriyorlar. Bu kadın neden sokakta sigara içiyor" dedikten sonra küfür etti. Bu sözleri duyan Eda Kayaş tepki gösterdi. Esin Yıldırım ise Başaran T.'ye müdahale etti. Tartışma sonrası Başaran T., Esin Yıldırım'ın boğazını sıkıp yumruk attı. İddiaya göre T., Dilay Özel'in de boynunda sigara söndürdü.

TUTUKLANIP SERBEST KALDI

Olaydan sonra Bahtiyar S. kaçarken, Başaran T. çevredekiler tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Başaran T. hakkında Antalya 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Başaran T., yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra geçen haziran ayında adli kontrolle tahliye edildi.

Davanın ilk duruşmasında Başaran T., Dilay Özel, annesi Esin Yıldırım ve tarafların avukatları hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen T., sigarayla ilgili genel bir görüşünü paylaşırken yanlarından geçen Eda Kayaş'ın bu sözleri üzerine alınması üzerine olayın meydana geldiğini belirterek, Bana 'Sana mı soracağım. Özgürlüğüme karışamazsın' gibi hitaplarda bulundu. Yanındaki Dilay Özel de üzerime yürüdü. Ben kendimi korumak amacıyla Dilay Özel'i ittirdim. Bu sırada elimdeki sigara temas etmiş. Ben kesinlikle kasıtlı olarak sigara bastırmadım" dedi. Başaran T., beraatını istedi.

Dilay Özel ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Esin Yıldırım da Sanık benim birkaç adım önümden yürüyen kızımla kız kardeşime hakaret ettikten sonra benim yanıma doğru yürüyerek geldi. Ben kendisine tepki gösterince 'Sana ne oluyor geri zekalı sana mı söylüyorum' diyerek hakaret edip boğazımdan sıkarak göğsüme yumruk attı. Ben aldığım darbeyle düşünce yanımıza gelen Dilay'ın boynuna da sanık sigarayla bastırdı. Sonra kaçmaya başladı" dedi.

Mağdur kadınların avukatı Mustafa Altan Kızıltan, sanığı, sigara içtikleri gerekçesiyle kadınlara karşı cinsiyet ayrımı yaparak nefret suçu işlediğini ileri sürdü. İddianamede bu suçlara yer verilmediğini belirten Kızıltan, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme sanığın tutuklanma talebini reddedip, duruşmayı erteledi.