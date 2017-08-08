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Sigaradan elbiseleri tutuştu, yanarak ağır yaralandı

Samsun’da içtiği sigaradan üzerindeki elbisesi tutuşan gözleri görmeyen yaşlı adam yanarak ağır yaralandı.

08 Ağustos 2017 Salı 21:57
Sigaradan elbiseleri tutuştu, yanarak ağır yaralandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeninin yanında kalan ve 40 yıldır gözleri görmeyen Sefer Ünlü (70) adlı yaşlı adam kaldığı odasındaki yatağında sigara içerken sigaradan elbisesi tutuştu. Alevler içinde kalan Sefer Ünlü’nün feryadı üzerine evde bulunan yakınları odaya koştuklarında yandığını görünce üzerine kova ile su döküp söndürdüler. 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sefer Ünlü hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alındı. Yaşlı adamın hayatı tehlikesinin bulunduğu ve 2 ve 3. derece yandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:57
  1. Samsun
  2. İlkadım
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