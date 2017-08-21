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Sigara yasağında kapsam genişliyor... Artık kendi aracınızda da sigara içemeyeceksiniz

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Teşkilat Yasası değişiyor ve toplu taşıma araçlarında uygulanan sigara içme yasağı, özel araçları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:28
Sigara yasağında kapsam genişliyor... Artık kendi aracınızda da sigara içemeyeceksiniz

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun ulaştığı yasa taslağında, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kritik bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre toplu taşıma araçlarında uygulanan sigara içme yasağı, özel araçları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Yeni düzenleme ile "hususi araçların sürücü koltuklarında oturanların" da sigara içmeleri yasaklanıyor.

TEK TİP PAKET GELİYOR

Yapılacak düzenleme ile Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil tek tip tasarlanmış düz standart paket biçiminde piyasaya sürülecek.

Marka; paketin tek bir yüzeyine ve yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:28
  1. sigara yasağı genişliyor
  2. sigara yasakları
  3. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası
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