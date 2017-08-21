Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sigara yasağı genişliyor! Artık orada da içilemeyecek

Sigara yasağı genişliyor. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Teşkilat Yasası değişiyor ve toplu taşıma araçlarında uygulanan sigara içme yasağı, özel araçları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:25
Sigara yasağı genişliyor! Artık orada da içilemeyecek

Yeni yasa taslağında, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kritik bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre toplu taşıma araçlarında uygulanan sigara içme yasağı, özel araçları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Yeni düzenleme ile “hususi araçların sürücü koltuklarında oturanların” da sigara içmeleri yasaklanıyor.

TEK TİP PAKET

Yapılacak düzenleme ile Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil tek tip tasarlanmış düz standart paket biçiminde piyasaya sürülecek. Marka; paketin tek bir yüzeyine ve yüzeyin yüzde 5’ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak.


TEŞKİLAT YAPISI

Sağlık Bakanlığı teşkilatı, kamu hastaneleri kurumu ve bazı bağlı kurumların yapısında bazı değişiklikler de yapılacak. İl sağlık müdürlerine daha fazla yetki verilecek. Taslağa göre; Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri ile bağlı hastanelerde görevli sözleşmeli personelin sözleşmeleri, ilgili maddenin yayımlanmasından sonra sona erecek. Sözleşmeli pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlardan görevlendirilenler kadro görevlerine dönecek, açıktan atananların ilişikleri kesilecek. Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri artırılacak. Normal doğuma bağlı, kadın ve çocuğun uğrayacağı zararlara karşı yapılacak özel sigortanın poliçesi 3 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı’nca temin edilecek. Süre 6 yıla kadar uzatılabilecek. Aile hekimleri, 72 yaşına kadar çalışabilecek.

ŞİRKET KURULUYOR

Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler geliştirmek, hizmet sunum standartlarını ve akreditasyon kriterlerini belirlemek, ülkenin sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak. Bu şirket, uluslararası sağlık hizmetlerinin fiyat tarifelerini hazırlayarak bakanlığın onayına sunacak. 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:25
  1. sigara
  2. sigara yasağı
  3. son dakika
  4. son dakika sağlık
  5. gazete
  6. Habertürk
  7. Sağlık Bakanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomotiv sektörü Afrika'ya açılıyor
    1. Otomotiv sektörü Afrika'ya açılıyor
    2. Antalya'da turist taşıyan midibüs..
    3. Oyuna alınmayan Rodallega'dan şok..
    4. Kırmızı dosyayla Türkiye'ye geliyor!
    5. Milyonlar bu haberi bekliyor! Ve..
    6. Samsun'da çiğ köfte sırası beklerken..
    7. Türkiye'ye teklif! PKK'ya karşı ortak..
    8. İzmir'de askerden firar etmişti... Acı..
    9. Çok sayıda Türk o ülkede alıkonuldu
    10. Almanya Başbakanı Merkel’den Türk..
    11. Beklenen haber geldi! Galatasaray..
    12. Borsa haftaya yatay başladı
    13. Servis araçları hakkında flaş karar!
    14. Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu..
    15. Alman devi uyardı! Derin yaralar açar
    16. Memur zammında Erdoğan devrede
    17. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    18. Bakan müjdeyi verdi! Herkesi mutlu..
    19. MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine..
    20. İstanbul'da Jandarmadan 'drone'lu..
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi