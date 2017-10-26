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Türkiye'de hayatını kaybedenlerin yüzde 27'si sigaradan öldü

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, geçen yıl hayatını kaybeden toplam kişi sayısının yüzde 27'sine denk gelen 115 bin kişinin ölüm nedeninin sigara olduğunu söyledi.

26 Ekim 2017 Perşembe 16:59
Türkiye'de hayatını kaybedenlerin yüzde 27'si sigaradan öldü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye'de 2016'da 422 bin 135 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bu rakamın yaklaşık yüzde 27'sine denk gelen 115 bin kişinin ölüm nedenin de tütüne, çoğunlukla da sigaraya bağlı hastalıklar olduğunu bildirdi.

Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ölüm nedenlerinin büyük bir kısmının önlenebilir nedenler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"TÜİK 2016 yılı 'Ölüm Nedeni İstatistikleri'ne baktığınızda 2016'da ülkemizde yaşanan ölüm vakalarının yüzde 39,8'inin dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Bunu, yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 11,9 ile solunum sistemi hastalıkları izlemektedir. Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2016'da yüzde 40,5'i iskemik kalp hastalıkları, yüzde 23,6'sı ise beyin-damar hastalıkları kaynaklıdır. Kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yüzde 31,1'i gırtlak ve soluk borusu, bronş, akciğerin kötü huylu tümörlerinden kaynaklanmıştır. Bu ölümlerin mühim bir kısmının önlenebilir ölüm nedenleri olduğunu söyleyebiliriz."

"Sigara insanlık tarihi boyunca üretilmiş en tehlikeli kitle imha silahıdır"

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 2016'da 422 bin 135 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu rakamın yaklaşık yüzde 27'sine denk gelen 115 bin kişinin ölüm nedeni tütüne, çoğunlukla da sigaraya bağlı hastalıklardır. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar nedeniyle yaşanan ölümler sigaranın verdiği zararla mukayese bile edilemez. Sigara bağımlılığı tüm ülkeler için ciddi sonuçları olan küresel bir sorundur. Bu nedenle sigara ve her türlü sigara ürünü ile mücadeleye 'kitle imha silahı' penceresinden bakmak gerekmektedir. Çok net olarak söyleyebiliriz ki sigara insanlık tarihi boyunca üretilmiş en tehlikeli kitle imha silahıdır."

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 16:59
  1. Cevdet Erdöl
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. sigara tiryakisi
  • HercaiHercai2 sa önce
    Icki sigarayi tetikliyor, ickiye yasak gelirse sigara icimi de azalir.
  • İhsanİhsan3 sa önce
    Erişimi çok zor ve aşırı vergi konsun Caddelerde toplu yerlerde yasaklansın. Çok rahatsız ediyor. Belli bölgelerde içilsin.İçenler daha fazla sgk primi ödesin.Bırakanlar ödüllendirilsin.
  • FATİHFATİH3 sa önce
    YAAAATAKMIŞLAR SİGARAYA SANKİSOKAKLAR ÇOKGÜVENLİVEHUZURLU....
  • seytirciseytirci3 sa önce
    madem bukadar tehlikeli ozaman neden her bakkalda markette satılıyor ???
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