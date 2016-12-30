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"Sigara izmariti 10 yılda çözünüyor"

Prof. Dr. Erdöl, "Her yıl üretilen, 6 trilyon sigara izmariti toksik çöp şeklinde deniz ve okyanuslara karışarak, deniz yaşamı için ağır bir tehdit oluşturuyor.'' dedi.

"Sigara izmariti 10 yılda çözünüyor"
Eklenme: 30 Aralık 2016, 09:48
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, her yıl üretilen 6 trilyon sigara izmaritinin toksik çöp şeklinde deniz ve okyanuslara karışarak deniz yaşamı için ağır bir tehdit oluşturduğunu, tek bir sigara izmaritinin tamamen çözünebilmesinin de yaklaşık 10 yıl sürdüğünü bildirdi.

Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, kanserojen, zehirli metal ve gazlar içeren sigaranın insanların yanı sıra, doğayı da olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Tütün dumanının 250'si toksik olan 7 bini aşkın kimyasal bileşik içerdiğini, bunların 50'den fazlasının da kansere neden olduğunun bilindiğini aktaran Erdöl, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde sigara tüketimi, havaya yılda yaklaşık olarak 2,6 milyar kilogram karbondioksit, 5,2 milyar kilogram da metan gazı salınmasına sebep oluyor. Atmosfere karışan bu zehirli partiküller, havada saatlerce asılı kalabiliyor ve atmosferin hava kalitesini düşürüyor. Atmosferde yaşanan bu kirlilik, kalp, damar hastalıklarına, akciğer fonksiyonu bozukluklarına ve akciğer kanserine ve neden oluyor. Sigara içmek, ekosistemin dengesini bozuyor. Her yıl üretilen, 6 trilyon sigara izmariti toksik çöp şeklinde deniz ve okyanuslara karışarak, deniz yaşamı için ağır bir tehdit oluşturuyor. Tek bir sigara izmaritinin tamamen çözünebilmesi, 10 sene kadar sürüyor. Sigara filtreleri ve sigara parçalarının, diğer atıkların yaklaşık iki katı oranında olduğunu tahmin ediyoruz. Etrafa atılan bu sigara parçaları, yalnızca kötü bir görüntü oluşturmakla kalmayıp, bitkiler, hayvanlar ve hatta yer altı suları için bile tehdit oluşturuyor. Sigara filtreleri ve izmaritleri zehirlidir. Her yıl binlerce çocuk sigara izmaritleri yiyerek ve sigara parçaları yutarak zehirleniyor."

"Tek izmarit, bir litre suda yaşayan balığı öldürmeye yeter"
Erdöl, sigara izmaritlerinin nihayetinde su yollarına ulaşarak, böcek veya solucana olan benzerliklerinden ötürü burada yaşayan balıklar tarafından yenildiğine de işaret ederek, "İzmaritlerin balıklara karşı oluşturduğu tehdit, yalnızca bununla sınırlı değildir. ABD'de yapılan bir araştırma, tek bir sigara izmaritinin içinden sızan maddelerin bir litrelik su içerisinde yaşayan bir balığı öldürmeye yeteceğini gösterdi. Her yıl yerlere ve su yollarına sayısız sigara izmariti atıldığı göz önüne alınırsa, sigaraların su kaynakları için ne kadar tehlikeli olduğu kolayca anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarının da yerlere atılan izmaritlerden kaynaklanan önemli bir kirlilik kaynağı olduğuna dikkati çeken Erdöl, her yıl dünya genelinde 17 bin insan ve sayısız canlının sigara yüzünden meydana gelen yangınlar sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Erdöl, sigara kaynaklı yangınların yılda 27 milyar doları aşkın da mali zarara sebep olduğunu belirterek, sigaranın tamamen yasaklanmasının insanlığa yapılabilecek en büyük iyilik olduğunu aktardı.

 
EtiketlerSağlık Bilimleri Üniversitesi RektörüProf. Dr. Cevdet ErdölSAĞLIK Haberleri
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