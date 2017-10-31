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Sigara içmeyen çalışan 6 gün fazla izin yapacak

Japonya'da bir şirket çalışanları sigara molasına çıkmadığı takdirde 6 gün fazla izin vereceğini açıkladı

31 Ekim 2017 Salı 17:47
Sigara içmeyen çalışan 6 gün fazla izin yapacak

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir plazanın 29. katında faaliyetlerini sürdüren bir şirket, çalışanların günde 2 kere 15 dakika sigara molası yapmadığı takdirde 6 gün fazla izin yapabileceklerini açıkladı.

Japon menşeili pazarlama firması Piala Inc, sigara içmeyen çalışanlarına pozitif ayrımcılık yapmak amacıyla günde 2 kere sigara molasına çıkmadıkları takdirde 6 gün ücretli izine çıkabileceklerini söyledi.

Şirket sözcüsü Hirotaka Matsushima, "Sigara içmeyen personellerimizden biri yılın sigara molalarının sorunlara neden olduğunu belirten bir yazıyı şirket öneri kutusuna attı." ifadelerini kullanırken, "Öneriyi takiben, şirketin CEO'su Takao Asuka sigara içmeyen çalışanlara ödül vermek istedi" dedi.

Şirket CEO'su Takao Asuka, fazladan 6 gün ücretli izin vermenin sigarayı bırakmaya teşvik olması için yaprıklarını belirtirken bu kararın altında Japon hükümetinin sigarayı bırakmaya teşvik politikasının da etkili olduğu belirtiliyor.

Temmuz ayında Tokyo valisi Yuriko Koike, 2020 Olimpiyatları öncesinde Japonya başkenti Tokyo'daki açık alanlarda sigara yasağı uygulamayı planladığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ise yaptığı araştırmaya göre Japonya'daki kişilerin yüzde 18'inin sigara içtiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:47
  1. Japonya
  2. Dünya Sağlık Örgütü
  3. Tokyo
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