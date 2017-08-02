Sigara içerken vücuda alınan zehirler
Sigara içmek vücuda zarar veriyor ve insanları hastalığa teslim ediyor.02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:57
Sigara içenler bu maddelere dikkat!
Amonyak: Temizlik malzemelerinde bulunur.
Aseton: Oje temizleyicisi olarak kullanılır.
Arsenik: Zehir olarak kullanılır.
Asetik Asit: Asit etkisi gösterir.
Benzen: Boya ve kauçuk maddelerin yapımında kullanılır.
Fenol: Dezenfektan olarak kullanılır.
Karbonmonoksit: Zehirli gazdır.
Kadmiyum: Pil yapımında kullanılır.
Siyanür: Öldürücü zehirdir.
DDT: Yasaklanmış bir böcek zehiridir.
Formaldehid: Kimyasal maddedir. Kadavra koruyucudur.
Methoprene: Zehirli bir maddedir.Böcek zehri olarak kullanılır.
Metanol: Roket yakıtı olarak kullanılır.
Maltitol: Diyabetik tatlandırıcıdır.
Naftalin: Zehirli maddedir. Güve ilacı olarak kullanılır.
Sigara içen kişiler vücutlarına bu maddeleri almış oluyor. Vücut zehirli maddelerle dolup taşıyor ve doğal olarak kanser başta olmak üzere hastalıklar ortaya çıkıyor..