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Sigara içerken vücuda alınan zehirler

Sigara içmek vücuda zarar veriyor ve insanları hastalığa teslim ediyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:57
Sigara içerken vücuda alınan zehirler

                              Sigara içenler bu maddelere dikkat!


Amonyak: Temizlik malzemelerinde bulunur.

Aseton: Oje temizleyicisi olarak kullanılır.

Arsenik: Zehir olarak kullanılır.

Asetik Asit: Asit etkisi gösterir.

Benzen: Boya ve kauçuk maddelerin yapımında kullanılır.

Fenol: Dezenfektan olarak kullanılır.

Karbonmonoksit: Zehirli gazdır.

Kadmiyum: Pil yapımında kullanılır.

Siyanür: Öldürücü zehirdir.

DDT: Yasaklanmış bir böcek zehiridir.

Formaldehid: Kimyasal maddedir. Kadavra koruyucudur.

Methoprene: Zehirli bir maddedir.Böcek zehri olarak kullanılır.

Metanol: Roket yakıtı olarak kullanılır.

Maltitol: Diyabetik tatlandırıcıdır.

Naftalin: Zehirli maddedir. Güve ilacı olarak kullanılır.


   Sigara içen kişiler vücutlarına bu maddeleri almış oluyor. Vücut zehirli maddelerle dolup taşıyor ve doğal olarak kanser başta olmak üzere hastalıklar ortaya çıkıyor..

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:57
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