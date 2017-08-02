Sigara içerken vücuda alınan zehirler

Sigara içenler bu maddelere dikkat!



Amonyak: Temizlik malzemelerinde bulunur.

Aseton: Oje temizleyicisi olarak kullanılır.

Arsenik: Zehir olarak kullanılır.

Asetik Asit: Asit etkisi gösterir.

Benzen: Boya ve kauçuk maddelerin yapımında kullanılır.

Fenol: Dezenfektan olarak kullanılır.

Karbonmonoksit: Zehirli gazdır.

Kadmiyum: Pil yapımında kullanılır.

Siyanür: Öldürücü zehirdir.

DDT: Yasaklanmış bir böcek zehiridir.

Formaldehid: Kimyasal maddedir. Kadavra koruyucudur.

Methoprene: Zehirli bir maddedir.Böcek zehri olarak kullanılır.

Metanol: Roket yakıtı olarak kullanılır.

Maltitol: Diyabetik tatlandırıcıdır.

Naftalin: Zehirli maddedir. Güve ilacı olarak kullanılır.



Sigara içen kişiler vücutlarına bu maddeleri almış oluyor. Vücut zehirli maddelerle dolup taşıyor ve doğal olarak kanser başta olmak üzere hastalıklar ortaya çıkıyor..