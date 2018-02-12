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Sigara ağız kanserini hızlandırıyor

Ağzımızı vücuda açılan bir kapı gibi görürsek, çevredeki tüm zararlı maddeleri karşılayacak ilk yer ağızdır. Birçok hastalığı yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz şeyler nedeniyle vücudumuza alırız. Sigara içerek,sigara içerisinde bulunan zehirlerin zorlanmadan vücuda girişine kolaylık gösteririz. Bununla beraber ilk durağı olan ağız içi dokulara ve dişlere ciddi boyutta zarar veren sigara, uzun vadede kalıcı hasarlara neden olmaktadır.

12 Şubat 2018 Pazartesi 11:47
Sigara ağız kanserini hızlandırıyor

Başlangıçta dişte oluşan yüzeysel zararlar için diş temizleme ve beyazlatma işlemleri yapılabilinir, ama ileriye dönük sigaranın kullanılmaması ağız ve diş sağlığı için kesin çözüm olarak görülüyor. Sigaranın diş ve ağız sağlığında, kansere kadar ilerleyebilecek etkilerini Diş hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu anlattı.

Zararlı vrüs çeşitliliğinin, sigara içerisinde 4 binden fazla olduğu bilinmektedir. Bu zararlı maddeler duman halinde ağız içerisine alındığında, ağızda Ph değişikliğine neden olmaktadırlar. Sebep olarak da tükürük sıvısının ağız içini koruyabilirliği düşer ve de bakteri plaklarının oluşumu çoğalır.

Bakteri plakları ve ağız içi pH değişikliği, diş ve diş etlerinde meydana gelen sorunların en temelinde yer almaktadır. Bakteri plaklarının oluşması sonucunda, tükürük sıvısı ile plaklar birleşerek tartar denilen sorunun kökenini oluşturur. Tartar zamanla devam ederek diş etlerinin gerilemesini ve diş fırçalarken veya hiçbir aktivite göstermeden diş etlerinin kanamasına sebep olmaktadır. Devam eden dönemde diş eti iltihaplanmaları görülecek ve bu durum dişlerin sallanarak dökülmesi ile sonuçlanacaktır.

Ph değerinin değişmesinin diğer bir etkisi de, diş çürümelerinin hızlanmasıdır. Bakteriler dişlerin üzerinde kalan artıklarla beslenerek, diş yüzeyine artık olarak asit bırakmaktadır. Bu durumun neticesinde de diş minesi bir süre sonra asit oranına dayanamayarak erimekte ve de bakteriler dişin içerisine girmektedirler. Dişin içine giren bakteriler, iç kısımda çok daha kolay çoğalarak dişin köküne ulaşmakta ve dayanılması neden olmaktadır. Bir süre sonra diş ölmekte, ağrı kesilmektedir. Böylece bakteriler kemiklere kadar ilerlemekte, kemik erimesi ve kaybına neden olabilmektedirler. Ayrıca kan yoluyla diğer dokulara taşınarak, taşındıkları yerlerde enfeksiyon oluşturabilmektedirler.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 11:47
  1. diş
  2. sigara
  3. ağız kanseri

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