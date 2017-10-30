Sig Sauer nasıl bir silah.? Kimler kullanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis teşkilatıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrası artık Sig Sauer silahlar kullanılmayacak. Türkiye'de bu silahı kimler kullanıyor?, Sig Sauer nasıl bir silah? Hangi ülkede üretiliyor? İşte tüm merak edilenler.

SİG SAUER

Yarı otomatik tipinde bir silah olan Sig Sauer, Almanya - İsviçre ortaklığında kurulan J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH adlı bir firma tarafından üretilmekte. 1751 yılından bu yana makine üretimi yapan bu firmanın merkezi Almanya'dadır.

Zorlu dayanıklık testlerinden başarıyla ve kolayca geçen bir silah olan Sig Sauer, her koşulda çalışabilen ve çok dengeli olan bir silahtır. Sonsuz denilebilecek namlu ömrü ve asla tutukluluk yapmaması gibi kritik özelliklere sahip olan Sig Sauer, günümüzde Türkiye dahil birçok devletin özel kuvvet birimlerinde tercih edilmektedir.

Hem tabanca, hem de yarı otomatik silah olarak özel kuvvet birimlerinin tercih ettiği Sig Sauer, günümüzde ABD'de üretilmektedir ve modifikasyonları da yine ABD'de yapılmaktadır.

SİG SAUER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dünya liderlerinin yakın korumaları tarafından da tercih edilen Sig Sauer model silahların teknik özellikleri ise şu şekilde:

Kalibre: 9 mm Luger.357 SIG, .40 SW

Uzunluk: 180 mm

Namlu uzunluğu: 99 mm

Ağırlık(boş): 770 g

Kapasite: 12+1

SİG SAUER SİLAH NE KADAR?

Sig Sauer P229 model silahların aynı zamanda birçok alt serisi bulunuyor. İlk etapta Başbakanlık Korumalarına sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı ve TBMM korumalarına da dağıtılan silahların fiyatları ise 3 bin 850 ile 6 bin dolar arasında değişiyor.

SIG SAUER SİLAHLARI KİMLER KULLANIYOR?

SIG Sauer tarafından üretilen silahların Türkiye’de hangi güvenlik birimi tarafından nasıl kullanıldığına dair resmi bir kayıt bulunmuyor. Ancak basında özellikle 2000’den sonra çıkan haber ve makalelerden, özellikle Polis Özel Hareket Dairesi’nin envanterinde bu şirketin ürettiği silahların önemli bir yer kapladığı anlaşılıyor.

Bu silah dayanıklı olması ve tutukluk yapmamasından dolayı yalnızca Türk emniyeti değil, dünyadaki birçok kolluk kuvveti tarafından tercih ediliyor. Kanada, Almanya, Fransa, Güney Kore, İsrail, İspanya, İngiltere, Hindistan ve Venezuela bu ülkelerden yalnızca birkaçı.

Silah alımının satımının yapıldığı sitelerde 12 Ekim'den itibaren Sig Sauer marka silahların satışı yoğunlaşmış durumda. Bu satışları yapanların neredeyse tamamı ise kamu görevlisi. 'Kamu Görevlisinden Sıfır', 'Kamu Görevlisinden Tertemiz', 'Kamu Görevlisinden Kutusundan Hiç Çıkarılmamış' başlığıyla satışa çıkarılan ve neredeyse üç haftadır satılmayı bekleyen tabancaların fiyatı modeline göre 10 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Konuştuğumuz ve silahı satış sebebini sorduğumuz bazı satıcılar 'kamu görevlisi' olduklarını belirterek detay vermek istemiyor. Bazıları ise sadece 'ihtiyaçtan' diyerek geçiştiriyor.