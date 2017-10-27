Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Türkiye’de tutuklu bulunan ABD Başkonsolosluğu çalışan Metin Topuz’un cep telefonunun şifresi çözüldü.27 Ekim 2017 Cuma 08:23
ABD’nin Türkiye’ye nota vererek iadesini istediği başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz’un cep telefonu İstanbul Emniyeti’nce incelemeye alındı ve şifresi kırıldı. Elde edilen WhatsApp kayıtlarında, Topuz’un başkonsoloslukta görevli ABD’li diplomat K.’ye, Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasıyla ilgili gazete haberlerini ilettiği görülüyor.
ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz, 25 Eylül’de gözaltına alındı, 4 Ekim’de ise çıkarıldığı mahkemece ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlamalarıyla tutuklandı. ABD ile Türkiye arasında vize krizine giden süreç, bu tutuklama ile zirveye çıktı.
TELEFONUN ŞİFRELERİ KIRILDI
ABD, notasında Metin Topuz’un kullandığı ve tutuklanmasından sonra el konulan cep telefonunun ABD devletine ait olduğunu belirterek iadesini istiyordu. Notada, telefonun ve SIM kartın içindeki verilerin Viyana Sözleşmesi gereği dokunulmazlık kapsamı içinde olduğu ifade ediliyordu. Türkiye kamuoyunun günlerdir tartıştığı ABD’nin nota vermesine yol açan cep telefonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı. Metin Topuz’un telefonun şifreleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılan çalışmalar sonunda kırıldı.
REZA ZARRAB BAŞLIKLI GRUP
Metin Topuz’un kullanımındaki 0532....41 numaralı telefonun içindeki WhatsApp yazışmalarına ulaşıldı. Binlerce sayfa tutan bu yazışmalar, soruşturma dosyasına girdi. O yazışmalardan biri de 22 Mart 2016 tarihine ait.
Bu yazışmada, ABD Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz 22 Mart 2016 saat 08.51’de ‘Reza Zarrab’ başlığı ile bir grup oluşturdu.
Bu gruba Topuz, ilk mesajını saat 09.02’de attı. WhatsApp yazışmalarına, saat 09.25’te ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat K. de katıldı. Yazışmalar İngilizce olarak yapıldı.
İŞTE O GÖRÜŞME
Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.02) Hürriyet gazetesine göre, Reza Zarrab, Miami’de tutuklanmış. Suçlama; Amerikan devletinin İran’a uyguladığı ekonomik ambargoyu delme, banka dolandırıcılığı, para aklama. Türkiye’de bulunan şirketleri de (gazetede listelenen) soruşturma altında.
Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.05) Umarım Obama savcıyı suçlamaz.
ABD Başkonsolosluğu’nda görevli ABD’li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09.29) Wow Zarrab... FBI mı, DEA dosyası mı ? Söylediler mi?
Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.30) FBI...
ABD’li diplomat K: (22 Mart, saat 09.30) Adamım. Büyük vuruş...
Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.32) FBI’a Türkiye’de iyi şanslar diliyorum. Türkiye’deki şirketleri hakkında bilgi almaya çalışacaklar.
ABD’li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09:32) Hahahahaha yeah. Politik bağlantıları nedeniyle eğlenceli olmayacağına eminim. Dubai ayağının olduğuna eminim. Hatta orada daha iyi şans.
Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.33) O İranlı. Çok yakında konuşmaya başlayacak.
ABD’li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09.34) İnşallah.
Hürriyet
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Fatih2 sa önce Bu Metin topuz kurt muydu? Acaba pkk li miydi?Bazı soysuz piçler surekli kurtleri terörist gibi göstermektedir. Iyi bakin piçler terörist kimmis Ali Veli2 sa önce FETOSANadam Adil õksüzü amerikan konsolosluğundan arayan kişi vizeye gelenler fetocu ise otamatik vize verilmesini sağlayan kişi fetocu polislerle konsolosluğun irtibatını sağlayan kişi yani anlayacağın deşifre oldu FETOSAN hala anlamadınmı Abdo3 sa önce Bu metin ... değil daha kötüsü abd den babası belli olmayan tüp içinde gelmiş anasına yerleştirilmiş tüp çocuğu dur. ahmet diyar3 sa önce en Son kismi komik. ABD li diplomat inşaallah demis :-) vatandas3 sa önce Vatan hainleri!Allah hepinizin belasini versin! yazıYORUM4 sa önce Reis bir talimat verir yarın Büyükada ajanlarını saldıkları gibi bunuda salarlar, bence fazla atıp tutmayın adam hakkında, sonra mahcup olursunuz diycem ama sizde nerdeeee öyle utanacak yüz! serafwttin4 sa önce O casuslari serbet birakan hakimleri iyice incelemk lazim.uzuuun ve kalin bir kazik lazim onlara.tum vatan hainleri birbir serberst kaliyor.demekki hala fetocular yargida etkin ve faal.yada isin icinde baska bir is var saffet kartal4 sa önce yargının elinde olan ve gizlilik kararı olan bu dosyadaki bilgileri basına kim servis ediyor,,, siber şubeye tebrikler şifreleri kırmışlar ama içerikler basına niye servis edilmekte ,aynı durum ergenekon sürecindede olmuştu, birde büyük ada casusları serbest bırakılmış casusları kaos planları yapanlar hangi akılla serbest bırakılmakta KÜRT4 sa önce nekadar bu ülkenin ekmeğini yitipte ihanetedenvarsa Allah belanı versin hakkımkadar Fatma5 sa önce Fetönün masonların ve şeytanın taktiği birbirine çok benzer... Direk karşına çıkmazlar vesvese ve diğer enstrümanlarla kaos çıkarırlar... Çünkü üçü de korkaktır üçü de maske takıp kılıktan kılığa girer... ve üçünün de islam düşmanlığı ve dünya gücü için yapmayacağı şey yoktur. ..