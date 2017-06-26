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Sıfır noktasında 'Mehmetçik'in bayramlaşması

Ardahan'da, Gürcistan sınırının sıfır noktasındaki Aktaş Hudut Karakolu'nda görevli askerler bayramlaştı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:24
Sıfır noktasında 'Mehmetçik'in bayramlaşması

Ardahan'da, Gürcistan sınırının sıfır noktasında yer alan Aktaş Hudut Karakolu'nda görevli askerler, Ramazan Bayramı'na komutanlarıyla birlikte girdi. Askerler, komutanların desteğiyle aileleriyle telefonla görüştü.

Aktaş Hudut Karakolunda, Bölük Komutan Vekili Üsteğmen Volkan Ceylan, bölük bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde askerlerin bayramını tek tek tebrik etti.

Askerlerle birlikte yemek yiyen ve nöbet tutan askerleri ziyaret eden Ceylan, askerlerin aileleriyle telefonla görüşmelerini sağladı.

"Arkadaşlarımla birlikte huzur içinde bayramı kutlayacağız"

Piyade Er Mustafa Boz, telefonla görüştüğü ailesine huzurlu olduğunu belirterek, "Ben şu an nöbetteyim. Hepinizin bayramını kutluyor, ellerinizden öpüyorum. Bir dahaki bayramda inşallah beraber olacağız. Beni merak etmeyin. Karakoldaki arkadaşlarımla birlikte huzur içinde bayramı kutlayacağız." dedi.

"Kim ailesini özlemez ki?" 

Mehmet Berk adlı er ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesini özlediğini belirterek, "Kim ailesini özlemez ki? Birlikte görev yaptığım tüm silah arkadaşlarım gibi ben de ailemi özlüyorum. Ama ailemin rahat uyuyabilmesi için burada olduğumu düşününce özlemimi unutuyorum." diye konuştu.

Askerlere komutanları, bölük bahçesinde çikolata, şeker ve kolonya ikramında bulundu, bayramlarını tek tek tebrik etti.

Nöbetteki askerler ise bir an olsun neredeyse gözünü bile kırpmadan nöbetlerini sürdürdü.

"Barbaros'un torunları" bayramda da nöbette

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki caydırıcı gücü Türk donanmasının kahraman bahriyelileri, bayramı nöbet tutarak karşıladı.

Türk donanmasının kahraman mensupları, vatan savunmasındaki sorumluluklarını Ramazan Bayramı'nda da "Preveze ruhu" içinde yerine getiriyor. 

Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'nde bulunan TCG Zıpkın Hücumbotu'nda görev yapan bahriyeliler, Ramazan Bayramı'nı nöbet tutarak karşıladı. 

Bayrama Türk donanmasının en önemli unsurları arasında yer alan, Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de görev yaparak, geçen hafta yurda dönen hücumbotta giren askerler, ailelerine bayram mesajı gönderdi.

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 10:24
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