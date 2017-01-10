“Sıfır enerji için kentsel dönüşüm büyük fırsat”

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Ocak ayının ikinci haftası kutlanan Enerji Tasarruf Haftası nedeniyle Türkiye’nin enerji tüketimi konusunda çarpıcı bilgiler vererek, tasarruf konusunda önemli uyarılarda bulundu. Türkiye İMSAD tarafından yapılan açıklamaya göre, şu anda ülkemizde tüketilen toplam enerjinin yüzde 40’ı yapılarda kullanılıyor. Bu miktarın yüzde 40’lara varan kısmı, doğru tasarlanan yapılar ile tasarruf edilebilirse ekonomiye yılda 12-15 milyar dolarlık bir katkı sağlanması mümkün. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar ülkemizin yıllık enerji faturasının 60 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, bunun yarısının konutlardaki enerji tüketiminden kaynaklandığını belirtti. AB’nin gündeminde ‘sıfır enerji’ tüketiminin olduğunu belirten Hinginar, Türkiye’nin de bu yönde kararlar alması ve harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji ihtiyacının yüzde 70’inin ithalat yoluyla karşılandığına dikkat çeken Hinginar, “Yapılacak tasarrufla cari açık düşürülebilir. Şu anda kentsel dönüşüm sürecinde olmamız konutlarda enerji tasarrufunun artırılması açısından büyük bir fırsat sunuyor. Kentsel dönüşüm, özellikle daha etkin bir enerji verimliliği sağlanması, sağlıklı çevre ortamına kavuşulması açısından oldukça önemli” dedi.

Enerji Verimliliği Eylem Planı

Ülkemizde çalışmaları devam eden Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın yayınlanması gerektiğini ifade eden Hinginar, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti. Hinginar şunları söyledi: “Yeni ve mevcut binalarda ‘Enerji Kimlik Performansı’ hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca tüm stratejilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla özel sektörü de kapsayacak bir Enerji Verimliliği Ajansı’nın yapılandırılması, sistemin başarısı için ilk uygulamalar arasında görülmeli. Bina stoku başta olmak üzere, gerekli veri tabanlarının oluşturulması ve sürekli yenilenmesi için ulusal ölçme değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Kamu binalarının enerji verimliliği konusunda örnek teşkil etmesi gerekiyor. Bu çerçevede TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi zorunlu hale getirilmeli. Öncelikle okul, hastane gibi kamu binalarında mutlaka enerji izleme-yönetim sistemi kurulmalı. Ülkemizdeki Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinin güçlendirilmesi, yurtdışındaki ESCO şirketleri benzeri bir yapıya kavuşması ve Enerji Performans Sözleşmelerinin yaygınlaştırılması için gerekli altyapının kurulması gerekmektedir.

“Verimlilik ölçen laboratuvarlar kurulmalı”

Enerji verimli ve yenilenebilir enerji teknolojileri için uluslararası know-how teknik destek proje olanaklarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hinginar’a göre, yurtiçinde enerji verimli malzeme/cihaz ve sistemlerin test ölçümleri için akredite laboratuvarlarının oluşturulması ve var olanların sayılarının artırılmasına ihtiyaç bulunuyor. Çevre ve yeşil finansman boyutları ile ilgili uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi de önem taşıyor.