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Sıfır arabadaki zam 2. eli de vurdu

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araçlarda ÖTV ve kur zammı nedeniyle 2. el fiyatlarının da arttığını ifade etti.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 19:26
Sıfır arabadaki zam 2. eli de vurdu

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasında ise hareketlilik yaşandığını belirtti.

Erkoç, Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre ocak-mayıs döneminde 2016'nın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 6,4 artış gerçekleşerek 2 milyon 87 bin 708 aracın satıldığını bildirdi.

'BAHARDA 50 BİN OLAN ARAÇLAR BUGÜNLERDE 55-60 BİN CİVARINDA'

Erkoç, sıfır araçlarda yılbaşında artırılan ÖTV oranları ve dövizdeki kur farkının fiyatları yükselttiğini, bu piyasadaki daralmanın ikinci el araca yönelimi getirdiğini vurguladı.

Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) ve otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi'nin Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erkoç, ikinci el araç piyasasında hem satışların hem de fiyatların arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bahar aylarında 50 bin lira olan araçlar bugünlerde 55-60 bin lira civarında. Tahminlerime göre bu durum 1-2 ay daha sürebilir. Yıl sonuna doğru sıfır otomobil fiyatlarında gerileme olursa, ikinci el otomobil fiyatları da düşer. Sıfır araçta yeni kur ve ÖTV farkıyla araçlar gelirse fiyatlar gerilemez, aksine yükselir. Araba alacaklar için şu an tam zamanı."

'ARAÇ SATANLAR EYLÜL - EKİM'DE ARTIYOR'

Erkoç, ikinci el araç satışlarının tatile ve memleketine gidenlerin artmasından dolayı oto galerileri ve bayilerde genelde mart-temmuz aylarında yükseldiğine işaret ederek, eylül-ekim aylarında da vatandaşlardan araçlarını satanların arttığını anlattı.

ARAÇ ALACAKLARA UYARI

Erkoç, insanların en çok aldatıldığı yerlerin internet siteleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız aracı kontrollerini yaptırmadan almasınlar. Tanınan, bilinen yerden araç alın ve mutlaka aldığınız aracı teknik servise ya da güvenilir bir ekspere gösterin."

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 19:26
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