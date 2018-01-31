Siemens'ten tedarikçilerine müjdeli haber

DİJİTALLE ENTEGRE

Tedarikçi Finansmanı Programı sayesinde başta KOBİ’ler olmak üzere Siemens Türkiye’nin tedarikçileri Türk Lirası alacaklarını erken tahsil etme, nakit akışlarını düzenleme ve kısa vadede finansman sağlama imkânlarına sahip olacak. Program, tedarikçilerin dijital dünyaya kolay ve hızlı şekilde entegre olmalarına imkân sağlarken, maliyet avantajıyla da tedarikçilerin işlerini geliştirmelerine, bu sayede Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunuyor.

MORAL VERDİ

Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, “Siemens Türkiye Finans Bölümümüz ile başlattığımız bu programla tedarikçilerimiz finansal yapılarını güçlendirirken aynı zamanda ülkemizin ekonomisine katkılarını artıracaklar” dedi.

Etkinlik, 11 kategoride verilen “Yılın Tedarikçileri” ödül töreni ile sona erdi.