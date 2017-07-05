Sıddık Şeyhanzade Ağabey Hakk'ın rahmetine kavuştu

Bir süredir akciğerinde enfeksiyon bulunan, böbrekleri vazifesini yapamadığı için diyalize giren Sıddık Şeyhanzade İstanbul'daki bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. Şeyhanzade'nin cenaze programı belli olunca duyuracağız.

1948 Bingöl doğumlu olan Şeyhanzade, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Tenvir Neşriyat'ın kurucusu olan Şeyhanzade'nin Risale-i Nur ve Nurculuk üzerine bir çok çalışması yayınlanmıştı.

Sıddık Şeyhanzade Bediüzzaman ve eserleri ile tanışmasını şu cümlelerle anlatmıştı:

"Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretleri hayatta iken 1958'de Risale-i Nur'la tanışmak nasip oldu. 50 yıllık hayatımın tamamını nur hizmetine vakıf etmiş ve bunu söylemek tahdisi nimet olarak izhar etmek bir şükür vesilesidir. Bütün hayatım boyunca nur mirasına sahip çıkmak ve onu Bediüzzaman hazretlerinin bıraktığı gibi gelecek nesillere taşımak en büyük gayem olduğunu beni yakinen tanıyanlar bilirler. Hiç bir vakit Risale-i Nurlar'ı sufli emellere maddi manevi hiç bir şeye alet etmenin caiz olmadığını bahusus bu nur hizmetine gönül verenler bilirler."