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Şiddetli yağmur sonrası belediye ekipleri seferber oldu

İstanbul’u etkisi alan kuvvetli yağış sonrası Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların yardımına koştu.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:18
Şiddetli yağmur sonrası belediye ekipleri seferber oldu

İstanbul genelinde etkili olan yağmur, dolu ve fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Akşam saatlerinden itibaren teyakkuza geçen Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 444 4 360 numaralı çağrı merkezine gelen ihbarları değerlendirerek, vatandaşların yardımına koştu.

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlar için hummalı bir çalışma başlattı. Evlerini ve dükkanlarını su basan vatandaşların yardımına koşan ekipler, gece boyunca çalışmalarına devam etti.

444 4 360 çağrı merkezi 7/24 hizmet veriyor

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle ekiplerin gece boyunca çalışmalarına devam ettiğini, ekiplerin 7/24 görev başında olacağını belirterek, vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa karşı, 444 4 360 numaralı telefonu arayarak yardım talebinde bulunabileceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:18
  1. İstanbul
  2. Karadeniz
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