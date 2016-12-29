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Şiddetli rüzgar Sarıyer'de bir binanın çatısını uçurdu!

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobile bağlı römork devrildi. Trafik yoğunluğuna sebep olan römork trafik ekipleri tarafından kaldırıldı.

Şiddetli rüzgar Sarıyer'de bir binanın çatısını uçurdu!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 17:59
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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar beraberinde kazaları getirdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle FSM'de trafik yoğunluğu yaşandı. Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Şiddetli rüzgar Sarıyer'de bir binanın çatısını uçurdu

Sarıyer'de bir binanın şiddetli rüzgar nedeniyle başka bir evin bahçesine uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, uçan çatının altında bir aracın kaldığı öğrenildi. Çatının düştüğü evde kalan aile ise içerde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri çalışmalarına devam ederken, BEDAŞ ekipleri de sokak üzerindeki elektirik akımı kesti.

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Gülabi Azak, “Sabahın 6’sı gibi oldu. Evdeydik biz, gürültüye kalktık. Altında kimse yoktu, araba kalmış. Daha önce olmadı, hep başka yerlerdekileri görüyorduk” diye konuştu.

Diğer bir görgü tanığı Muhsin Kurt ise  “Binanın çatısı yeni yapılmıştı. Her tarafı açık, cereyan yapınca uçtu çatı” dedi.  İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları tamamlanırken, uçan çatının kaldırılması için belediye ekipleri bekleniyor.

 

 
EtiketlerSarıyerBEDAŞFatih Sultan Mehmet KöprüsüFSM
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