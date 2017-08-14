Şiddetli dalga yasak getirdi
Zonguldak’ta şiddetli dalga nedeniyle kapuz plajında denize girmek yasaklandı. Zonguldak’ta geçtiğimiz günlerde Kars’tan Zonguldak’a gelen 17 yaşındaki Şahin Ölmez’in boğulmasından sonra plajlarda güvenlik önlemleri arttırıldı. Zonguldak’ın tek mavi bayraklı plajı olan Kapuz Plajı’nda hava şartları ve denizin dalgalı olması sebebiyle denize girişler yasaklandı. Uyarılara rağmen denize giren vatandaşları uyaran cankurtaranlar tedbiri elden bırakmadı.14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:46
Şiddetli dalga nedeniyle tedbir amaçlı denize girmeyi yasakladıklarını ifade eden Kapuz Plajı cankurtaranlarından Muzaffer Kaya, “Şiddetli dalga nedeniyle tedbir amaçlı olarak denize girmeyi yasakladık. Son günlerde yaşanan boğulma olaylarından sonra tedbirlerimizi alarak güvenli bir ortamda halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Sabah saatlerinde hava normaldi öğleden sonra dalga boyu yükselince vatandaşlarımıza denize girmemeleri konusunda uyardık. Bu uygulama tamamen halkımız için. Vatandaşlara bu konuyu anlatmakta zorluk çekiyoruz ama önemli olan halkımızın güvenliği. Deniz normale dönünce tekrar plajı halkımıza açacağız” şeklinde konuştu.