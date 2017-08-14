Şiddetli dalga yasak getirdi

Şiddetli dalga nedeniyle tedbir amaçlı denize girmeyi yasakladıklarını ifade eden Kapuz Plajı cankurtaranlarından Muzaffer Kaya, “Şiddetli dalga nedeniyle tedbir amaçlı olarak denize girmeyi yasakladık. Son günlerde yaşanan boğulma olaylarından sonra tedbirlerimizi alarak güvenli bir ortamda halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Sabah saatlerinde hava normaldi öğleden sonra dalga boyu yükselince vatandaşlarımıza denize girmemeleri konusunda uyardık. Bu uygulama tamamen halkımız için. Vatandaşlara bu konuyu anlatmakta zorluk çekiyoruz ama önemli olan halkımızın güvenliği. Deniz normale dönünce tekrar plajı halkımıza açacağız” şeklinde konuştu.