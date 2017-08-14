Şiddetli çatışma: Çok sayıda koalisyon askeri esir alındı!

Sputnik'e konuşan Raşid, çatışmaların şiddetinin giderek yükseldiğini belirterek koalisyon güçlerinin hava saldırılarına üstünlük verdiğini söyledi. Raşid, "Karadan saldırdıkları zaman savaş uçakları her iki tarafı bombalıyor. Bu, piyadelerinin Suudi Arabistan ve BAE vatandaşlarından değil yabancılardan oluştuğunu gösteriyor" dedi.

BOZGUNA UĞRATACAĞIZ

Körfez medyasının Yemen'deki kayıpları gizlediğini kaydeden Raşid, "Ama en yakın zamanda düzenleyeceğimiz geniş kapsamlı operasyon onları bozguna uğratacak. Böyle bir başarısızlığı dünyadan gizleyemeyecekler" ifadelerini kullandı.



Yemen'in güneybatısındaki Halid bin Velid askeri üssündeki çatışmalar sırasında Suudi askerlerin esir alındığını anlatan Raşid, "Askeri medyamız, Suudilerden kalan silahı nasıl topladığımızı ve çok sayıda koalisyon askerini esir aldığımızı kameraya kaydetti" diye konuştu.