O ülkede ölüm 'rekoru': 23 bin kişi...

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında yaşanan şiddet nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Meksikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017'in 11 ayında 23 bin 101 kişinin yaşamını yitirdi.

Sadece Kasım ayı içinde 2 bin 212 kişinin öldüğünü, Ekim ayında ise bir ay içinde ölenlerin sayısının en üst düzeye ulaşarak 2 bin 380 ölüm vakasının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Uyuşturucu kartellerinin şiddeti nedeniyle ölenlerin sayısı bundan önce 2011 yılında en üst düzeye ulaşmış ve 22 bin 855 ölüm vakası kayıtlara geçmişti.

ŞİDDETİN ARTMASI NİETO'YU ZORA SOKTU

Uyuşturucu kartellerinin şiddeti nedeniyle ölenlerin sayısının artması, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto için bir yenilgi olarak değerlendiriliyor. Pena Nieto göreve geldiği 2012 yılında Meksika'da uyuşturucu kartellerinin yarattığı şiddeti ortadan kaldıracağını vadetmişti.

Nieto'nun iktidarının ilk yıllarında uyuşturucu kartellerinin yarattığı şiddette azalma kaydedilse de sonraki yıllarda şiddet yeniden arttı.

Meksika parlamentosunda geçen hafta iç güvenliğin sağlanmasında ordunun rolüne yeni düzenlemeler getiren tartışmalı bir yasa kabul edilmişti. Ancak Meksikalıların çoğu yeni iç güvenlik yasasının şiddeti artırmasından kaygı duyuyor.

Nieto hükümetinin uyuşturucu kartellerinin yarattığı şiddeti azaltmada başarısız olması kendi inandırıcılığının yanı sıra 2018'deki seçimler için iktidar mücadelesi veren Kurumsal Devrimci Parti'ye (PRI) de zarar verdi.

Pena Nieto'nun, Meksika’nın bugüne kadarki devlet başkanları arasında popülaritesi en düşük lider olduğu belirtiliyor. İkinci dönem devlet başkanı olması anayasa ile engellenen Pena Nieto'nun yerini rakibi solcu lider Andres Manuel Lopez Obrador'un alması bekleniyor.

ŞİDDETİN NEDENLERİ

Uzmanlar şiddetin artmasına neden olarak uyuşturucu kartellerinin küçük çetelere bölünmesini ve bu küçük grupların egemen oldukları alanda iktidarlarını koruyabilmek için daha fazla şiddete başvurmalarını gösteriyor. Bunun yanı sıra hükümetin şiddete karşı izlediği siyasetin başarısız olduğuna işaret ediliyor.

Eski Devlet Başkanı Felipe Calderon'un 2006 yılının sonunda uyuşturucu kartellerine karşı mücadele başlatmasının ardından şiddet arttı. O dönemden beri uyuşturucu çeteleri tarafından 190 binden fazla kişinin öldürüldüğü belirtiliyor.