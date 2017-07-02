Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerinde oturarak yolculuk yapan kişi, bir de selfie çekti.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:21
Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk

Bugün sabah saatlerinde, Gebze’den, İstanbul’un tatil beldesi Ağva’ya giden 37 AG 492 plakalı otomobilin ön kaputunun üzerinde oturan kişi yolda ilerleyen sürücülerin dikkatini çekti. Seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine oturan kişi yolculuk sırasında selfie çekti.

Genç bir yandan da arkadaşlarına bu fotoğrafı mesajla attı. Virajları dönerken aracın üzerinde kalmakta zorlanan genç, sürücünün de görüşünü etkiledi. Gencin aracın üzerinde yolculuğu önünde ilerleyen araçtaki kişiler tarafından görüntülendi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 14:21
  1. Kocaeli
  2. Gebze
  3. otomobil
  4. Ağva
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya: PKK'ya müdahale edeceğiz!
    1. Almanya: PKK'ya müdahale edeceğiz!
    2. PKK’lı terörist… Böyle yakalandı!
    3. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor
    4. Soylu: Birliğimizi, beraberliğimizi..
    5. Suikast için keşif yapan terörist..
    6. Sıcaklıklar yükselince, dondurma..
    7. Hakan Çalhanoğlu adım adım Milan’a
    8. KKTC’de çıkan yangın söndürülemiyor
    9. Terör örgütüne büyük darbe!
    10. Diyarbakır rengarenk çiçeklerle..
    11. DEAŞ'ın Kerkük'e saldırma ihtimali var
    12. Terör örgütü siyasetçileri hedef alıyor
    13. İstanbul’da sıcaktan araba yandı
    14. Çavuşoğlu ve Akıncı Kıbrıs..
    15. Modifiye tutkunları İnegöl’de buluştu
    16. Anamur’daki orman yangını kontrol..
    17. O ülke yine kana bulandı: 13 ölü
    18. Toprakta sıra dışı yumurta pişirme..
    19. Suriyeli mültecilerin kampında yangın:..
    20. Suriyelilerin kaldığı kampta yangın: 3..
    "Ayasofya acilen camiye çevrilmeli"
    "Ayasofya acilen camiye çevrilmeli"
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    FETÖ'cüler isim değiştirdi! Artık bu isimle anılıyorlar
    FETÖ'cüler isim değiştirdi! Artık bu isimle anılıyorlar