Sıcaktan eriyen yollara çözüm; beton yollar

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı M. Şefik Tüzün sıcaktan eriyen yollar hakkında açıklama yaptı. Tüzün, ısıdan eriyen yollara beton yolların çözüm olacağını söyledi. Tüzün, dünyada 100 yılı aşkın süredir kullanılan beton yolların, uzun ömürlü oluşu, düşük yapım maliyeti sebebiyle mevcut yollara göre daha fazla tercih edildiğini belirtti. Beton yolların tercih sebebinin en büyük etkenlerinden birinin de mevsimsel faktörler olduğunu savunan Tüzün, “Bildiğiniz gibi yaz gelince ülkemizin bazı bölgelerinden“sıcaktan yollar eridi“ haberleri de gelmeye başlar. Yazın yumuşayarak yollar tekerlek izi oluşturur, kışın da çatlayabilir. Bu sonuç maalesef ki kazalar başta olmak üzere, birçok olumsuz olayı hayata geçirebilir. Bunun için ülkemizde beton yolların kullanımı yaygınlaşmalıdır” dedi.

Türkiye yollarında can ve mal güvenliği için özellikle zorlu iklim ve coğrafi koşulların hakim olduğu bölgelerde beton yol konusunun önemini vurgulayan Tüzün; “Beton yolun hizmet ömrü mevcut yolunkinden 2-3 kat daha uzundur. Çok daha az bakım ve onarım ister. Dolayısı ile yapım maliyetinin mevcut yoldan pahalı olması halinde bile hizmet ömrü bakımından çok daha ekonomiktir.Çok daha seyrek bakım ve onarıma gerek duyulan beton yolda bu özellikleri dolayısı ile trafik sıkışıklıkları, zaman ve iş kaybı ve havaya salınan egzozemisyonları daha azdır. Türkiye’de karayollarının taşımacılık ve ulaştırmada payı yüzde 95’i bulmaktadır. Türkiye Avrupa’nın en büyük TIR filosuna sahiptir. Çok sık onarılarak yamalı bohça haline gelmiş yollarda sürüş güvenliğinden ve konforundan bahsetmek mümkün değildir. Bunlara ilaveten, yaz gelince güney bölgelerimizden “sıcaktan yollar eridi“ haberleri de gelmeye başlar“ diye konuştu.