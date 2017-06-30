Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sıcaktan bunalanlar serinlemek için şelaleye koştu

Bursa şehir merkezinde termometreler 40 dereceyi gösterince, vatandaşlar serinlemek için Uludağ’ın eteklerindeki meşhur Saitabat Şelalesi’ne akın etti.

30 Haziran 2017 Cuma 10:09
Sıcaktan bunalanlar serinlemek için şelaleye koştu

Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için yer arayan vatandaşlar, Saitabat Şelalesi’nde soluğu aldı. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Kestel ilçesindeki Saitabat Şelalesi, bunalanların serinleme adresi oldu. Hava sıcaklığı Bursa’da mevsim normallerinin üzerine çıktı. 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için dağa ve yaylalara koştu. Uludağ’dan buz gibi akan kar sularıyla beslenen Saitabat Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı oldu.

Vatandaşlar, buz gibi suya girip şelalenin altında yüzerek serinleme fırsatı buldu. Gördükleri manzara karşısında hayretlerini gizleyemeyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Şelalede izdihama sebep olan vatandaşlar, "Havaların sıcak olması üzerine kendimizi buraya zor attık. Su buz gibi. Serinlemenin keyfine vardık. Havaların sıcak olmasından dolayı şelalenin başında büyük bir kalabalık var" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:09
  1. Bursa
  2. Uludağ
  3. Kestel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni oldu
    1. Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni..
    2. Bir ayda 43 kişi boğuldu
    3. Arabanın motorunu çalıştırdıktan hemen..
    4. Madagaskar'da kaplumbağa kaçakçılığı
    5. Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı
    6. Oto klimacılarında aşırı sıcak mesaisi
    7. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    8. Yağışlar ahududuyu dalında çürüttü
    9. Çiçek saksısında kenevir
    10. Arkadaşına attığı 'uçan tekmeyle'..
    11. FETÖ polislerin maaş promosyonundan..
    12. Sosyal medyada PKK propagandası yapan..
    13. Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var..
    14. İşte Türkiye'nin yaşaması en tehlikeli..
    15. FETÖ'cülere özel harekatlı operasyon!
    16. TL ile ihracat dört nala
    17. Başkan Yağcı, incelemelerde bulundu
    18. Vali Çelik’in veda mesajı
    19. Başkan Yağcı’dan ziyaret
    20. 109 bin kaçak sigara ele geçirildi
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek