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Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize koştu

İstanbul’da sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için denize koştu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:21
Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize koştu

İstanbul’da kavurucu sıcakların başlamasıyla vatandaşlar sahillere akın etti. Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar aileleriyle deniz kenarına gelerek piknik yaparken bazıları da denize girip sahilden ayrıldı. Vatandaşların deniz keyfi ve renkli görüntüleri kameralara yansıdı.

Denize giren bir vatandaş, "Ne yapalım sıcak havadan bunaldık" diyerek serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:21
  1. İstanbul
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