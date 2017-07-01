Sıcaktan bunalan vatandaşlar Demre Burgucu’nda serinliyor

Hissedilir hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu Antalya’da vatandaşların yanı sıra turistlerin de uğrak yeri olan Demre Burgucu’na eşleri ve çocukları ile gelen vatandaşlar, kendilerini buz gibi suya bırakarak hem eğleniyor hem de bunaltıcı sıcaklardan kurtuluyorlar. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kavun ve karpuz gibi meyvelerini de buz gibi suya koyarak soğutuyorlar. Vatandaşlar ise aşırı sıcaklardan bunaldıkları için deniz yerine Demre Burgucu’na geldiklerini belirtiyorlar.